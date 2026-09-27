עוף פיקנטי בניחוח שום לימוני – קטן בביצוע, גדול בטעם

עוף בתנור הוא אחת הדרכים הכי פשוטות, נגישות ומוצלחות להכין ארוחה שלמה
כזו שמפיצה ריח משכר במטבח ויוצאת מהתנור עם נוכחות אמיתית.
אבל כמו כל דבר שנראה פשוט, גם כאן יש סוד קטן.
בעיניי, ההבדל בין עוף בינוני לעוף מעולה לא טמון בתיבול כזה או אחר,
אלא דווקא בזמן הזמן שבו העוף סופג את הטעמים לפני האפייה. זה כל הסיפור.
במתכון הזה הלכתי על קווים פיקנטיים, בלי טיפת מתיקות (כי באמת, כמה אפשר עם סילאן ודבש?).
ניצלתי תבלין חדש ומוצלח שקניתי : שום לימוני
והתוצאה? עוף שכולו עומק, חמיצות עדינה וחריפות מדויקת.
לגמרי שווה לנסות.
רכיבים:
4 כרעיים
בתבנית: בצל פרוס , גזר חתוך למקלות ואפשר גם רבעי תפוחי אדמה
1/3 כוס שמן זית
1/4 כפית טימין יבש
1/2 כפית רוזמרין יבש
כף פפריקה מתוקה
1/2 כפית שום לימוני
כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
אופן ההכנה:
מכינים את משחת התיבול ומתבלים את נתחי העוף, מניחים לכמה שעות לספיגת טעמים
ואפילו ללילה במקרר. בינתיים מתבלים גם את הירקות שמניחים בתבנית,
יוצקים לתבנית 1/4 כוס ציר עוף והמהדרים יוסיפו גם מעט יין לבן חצי יבש
מניחים את העוף על הירקות ומעבירים לתנור בחום 195 מעלות למשך כשעה ורבע
מומלץ להציץ אחרי כ- 40 דקות אם העוף כבר שחום ויפה
ולכסות ביריעת אלומיניום להמשך האפייה.
מנה קלה להכנה – והתנור כבר ידאג לשאר (כולל המחמאות)
ומה ליד?
זה קל, תמיד יהיו ירקות ירוקים, זה טעים ומידת ההשקעה בהכנה - מינימלית
הפעם מגוון ירקות שהיו במקפיא,בצל סגול, מלח, מעט שמן זית וכף פסטו
נשמע ונראה מצויין.השבמחק