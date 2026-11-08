מצאתי אותם. מאפינס קטוגניים שגם פרווה

אז כן, אני משתדלת להפחית במתוקים. ואם כבר מתחשק משהו ליד הקפה,
אני מעדיפה שהוא יהיה קטוגני.
הבעיה היא שרוב המתכונים שבאמת אהבתי עד היום היו חלביים.
זה אמנם פתר לי לא פעם את בעיית קופסאות הקוטג' שנשארו במקרר,
אבל פחות הסתדר עם העובדה שבמהלך השבוע אני אוכלת לא מעט ארוחות בשריות.
אז החיפוש אחר מתוק קטוגני שהוא גם פרווה, כזה שלא מרגיש כמו פשרה, נמשך...
ונדמה לי שהפעם מצאתי אותו.
מאפינס אוכמניות קטוגניים, פרווה, עסיסיים ורכים, מהסוג שלא מרגישים שחסר בו משהו.
כבר תוך כדי האפייה חשבתי על כל מיני וריאציות:
אולי להחליף את האוכמניות בפטל, בשזיפים או בנקטרינות,
ואפילו לשייש את הבלילה עם מעט שוקולד 90% מומס.
אבל לפני שמתחילים לאלתר, צריך לתת כבוד למקור.
האוכמניות שכבר התחילו להתרכך על השיש היו התירוץ המושלם לנסות את המתכון הזה,
ונראה לי שזו ממש לא תהיה הפעם האחרונה.
רכיבים: (14 מאפינס קטנים)
3.5 כפות סוכרה דיאט
1 כפית תמצית וניל
3 ביצים
3.5 כפות שמן
קליפה מגוררת מחצי לימון
250 מ"ל קרם קוקוס
3/4 1 כוסות קמח שקדים
1/2 כוס קמח קוקוס
2 כפות אללוז מסונן
1 שקית אבקת אפיה
אוכמניות
אופן ההכנה:
מקציפים את התחליף סוכר עם הביצים ותמצית הוניל
לקציפה תפוחה ובהירה
מוסיפים שמן וממשיכים בהקצפה.
מורידים את מהירות ההקצפה מוסיפים את הקרם קוקוס, קליפת לימון ואת החומרים היבשים,
מחלקים לתבניות מאפינס
מניחים 6-8 אוכמניות בכל תבנית
דוחפים קצת פנימה
מעבירים לתנור לאפיה בחום 170 מעלות למשך כ- 25 דקות
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