חזרנו מחופשה קצרה בבודפשט , ואיך שנחתנו, כל מה שהתחשק לי זה להעמיד ארוחה סטייל הונגריה.
כזאת כמו שאמא שלי הייתה מכינה (טוב, כמעט).
בחרתי במנות הכי אייקוניות מהמטבח שגדלתי עליו ,
מטבח עם אמא הונגריה שבישלה תמיד מכל הלב.
אבל עוד לפני הסירים והבישולים הכבדים, הפעם בחרתי להתמקד דווקא בחמוצים.
כי בואו, אין ארוחה הונגרית בלי חמוצים.
סלטים וחמוצים שמלווים את הארוחה זה די מאסט אצלנו,
ובבית הוריי הם תמיד היו שם דבר (וגם אצלי).
בשבילי, חמוצים טובים הם התוספת המושלמת ליד המנה העיקרית, וזה לא באמת משנה איזה
כל עוד מתקיים חוק ברזל אחד: בלי בצל חי. בצל חי? לא בבית ספרי.
האהבה הזו לחמוץ לצד המנה העיקרית הזכירה לי את הסיפור המפורסם של הוריי,
שטיילו באיטליה וניסו להסביר למלצר המקומי, בכל דרך אפשרית,
שהם מבקשים משהו חמוץ כדי שילווה את המנה העיקרית שלהם.
מנחשים מה הם קיבלו לשולחן? סורבה לימון.
אז כדי שלא תצטרכו לאכול סורבה לימון ליד הפפריקאש שלכם, הנה כל המנות,
הצבעים והטעמים מהארוחה ההונגרית שהכנתי:
אפשר להשתמש בכרוב לבן או סגול
אני מצאתי פלפלים שושקה אדומים והשילוב מרהיב.
פרסתי ראש כרוב דק דק, הוספתי 2 כפיות מלח עירבבתי היטב
והנחתי לשעה, סחיטה הגונה והכרוב מוכן למילוי, את הפלפלים קונים בתשומת לב,
ככה שאפשר יהיה למלא
אותם, לא מקומטים ולא ארוכים מידיי, אם אפשר.
מרוקנים את הפלפלים מהגרעינים ודוחפים פנימה את הכרוב,
מכינים תחמיץ:
2 כוסות מים
כוס חומץ
1/2 כוס סוכר
כפית מלח
כף פלפל אנגלי
2 עלי דפנה ( הכנתי פי 3 כי הירקות צריכים להיות מכוסים בתחמיץ)
מביאים לרתיחה ושופכים את התחמיץ הרותח על הפלפלים, עד שמכוסים לגמרי.
מניחים ל- 3-4 ימים ואז מוכן. נשמר מלא זמן במקרר
את הארוחה פתחנו עם הורטובג'י פלצ'ינטה
את הבלינצ'ס אני ממלאה בבשר עוף
מילוי:
1 בצל
1 פלפל אדום חתוך לקוביות קטנות
1 עגבנייה קלופה חתוכה לקוביות קטנות
3 שיני שום כתוש
1 ק"ג חזה עוף לשניצל
מלח, כפית פפריקה מתוקה, מעט פלפל שחור
אופן ההכנה:
מטגנים את הבצל להזהבה, מוסיפים את הפלפל והעגבניה
מאדים לריכוך כ- 10 דקות
מוסיפים את פיסות חזה העוף, מערבבים מכסים חלקית במים
מבשלים על אש קטנה במשך 20 דקות.
מוציאים את נתחי העוף, וטוחנים, כדי להדביק את העוף הטחון
הוספתי 3-4 כפות מהרוטב המוכן.
את הרוטב שנותר בסיר מבלנדרים
מסמיכים עם מעט רביכה ומגישים את הבלינצ'ס עם הרוטב
את העוף הזה אפשר להכין מחלקי עוף, ואפשר גם מפרגיות חתוכות לקוביות
כל אלה מתחברים יופי לפחמימה הידועה - בצקניות
כרובית, אמא שלי נהגה להכין כשהיא מבושלת כמעט לרכות ומגולגלת בפירורי לחם קלויים
הפעם החלטתי ללכת על מתכון שבו אני אופה את הכרובית כשיש עליה מעין הקרמה. כדי שיתאים
לי לארוחה בחרתי באופציה פרווה והציפוי כלל 3 כפות מיונז, 1/4 כוס קרם קוקוס
2 שיני שום ,מעט מלח וחצי כפית פפריקה
את הכרובית הקפואה הפשרתי לגמרי , סידרתי בתבנית ומעל יצקתי את הרוטב
ושיגרתי לתנור למשך 40 דקות בחום 180 מעלות
שניצל ירקות זו גם מנה שאכלו אצלנו הרבה ביחוד אמא טרחה להכין לאחי
כששאר המשפחה אכלה דגים
אחרון אחרון חביב, חייב קרומפלי (תפו"א) על השולחן
פטרוזילמוש קרומפלי
חותכים תפו"א לקוביות
מכסים במים ולא יותר מידיי
מתבלים במלח, אבקת מרק בטעם עוף, 2-3 כפות שמן , אם יש - אפשר להוסיף
בצלים מטוגנים יבשים ומבשלים
תפוחי האדמה מתרככים, המים מתאדים עד לשלב שבו תפוחי האדמה נצרבים לצבע שזוף
לא כולם , אבל חלקם בוודאי, ולשים לב שלא ידבקו לקרקעית הסיר
מידי פעם לטלטל את הסיר ולקראת סיום הבישול להוסיף חופן פטרוזיליה קצוצה.
ולקינוח:
שטרודל תפוחים ושטרודל דובדבנים
(אצל ההונגרים זה נקרא אלמאש ריטש וטצ'רסניי ריטש)
1 חב' בצק עלים
מילוי תפוחים:
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