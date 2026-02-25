סלמי רול פיקנטי

יש מתכונים שנולדים בכלל מהשאריות ואז קורה קסם קטן במטבח.
הפעם, תוך כדי הכנת חלות לשבת, הפרשתי חתיכה קטנה מהבצק
וחשבתי לעצמי: למה לא להפוך אותה למנה ראשונה קלילה, כזו שנחשבת "אוכל קטן"
אבל עושה שמח ליד כל הסלטים החיים שעל השולחן?
אז הלכתי על וריאציה פיקנטית למתכון הדלי-רול האלמותי שלי.
מרחתי את הבצק בממרחים טובים שנותנים ביס עם אופי,
גלגלתי פנימה פרוסות של נקניק סלמי, ונתתי לתנור לעשות את שלו.
הסלמי שנצלה מבפנים ונצרב לקריספיות בקצות מוסיף קיק משגע
כזה שעושה את כל ההבדל ומשדרג את כל העסק בקלות.
מנה קטנה, טעימה, שפותחת ארוחת שבת בצהריים בדיוק כמו שאני אוהבת.
רכיבים:
300 גר' בצק חלה
2-3 כפות ריבת מישמש
2 כפות חרדל דיז'ון
1-2 כפות סוכר חום לבזיקה*
250 גר' נקניק סלמי פרוס דק
אופן ההכנה:
מרדדים את הבצק למלבן גדול ודק
מורחים בריבה, בחרדל ומפזרים סוכר חום
מסדרים מעל את פרוסות הסלמי
ומגלגלים לגלילה.
כעת
אפשר להכניס למקפיא לכ- 30 דקות כך יהיה קל יותר לחצות לאורך
ואפשר בלי.
חוצים את הגלילה לאורכה, וכן פרוסות הסלמי מציצות החוצה וזה לגמרי בסדר
קולעים את הרצועות בזהירות
ומניחים בתבנית אפיה לתפיחה.
מברישים בחלמון מעורב בכפית שמן, אפשר לבזוק גרגרי פשתן
להכניס לתנור מחומם ל- 175 מעלות למשך 25 דקות
להגיש בלווית חרדל דיז'ון
* אפשר לוותר
המתכון שהיווה השראה לקוח מהבלוג של עסוקה בברוקלין
