עוגת גבינה בריבועים: מושלמת גם לאורחים וגם לקפה של הבוקר

עוגת גבינה תמיד מצליחה לרגש אותי מחדש.
לפעמים היא מקבלת מקום של כבוד כעוגה חגיגית, אפויה בתבנית עגולה,
מוגשת בחתיכות יפות ומדויקות ממש centerpiece של שולחן.
אבל יש לה גם צד אחר, נגיש יותר, יומיומי כמעט: חיתוכיות עוגת גבינה.
אותן אני אופה בתבנית גדולה, חותכת לקוביות מרובעות ומסדרת במנג'טים צבעוניים.
אלו מסוג העוגות שמצטרפות למגש מלא כל טוב, כאלה שאוכלים בעמידה במסיבה,
או כמו שקורה אצלי לא פעם חטיף מתוק של שבת בבוקר, רגע לפני שיוצאים לבית הכנסת.
כדאי לאפות את העוגה בתבנית מרופדת היטב בנייר אפייה,
כך שההרמה והחיתוך יהיו קלים ונקיים יותר. אחרי שהעוגה מתקררת לגמרי,
אפילו עדיף לתת לה כמה שעות במקרר , החיתוך יוצא חד וברור יותר.
אני אוהבת להשתמש בסכין חדה כך מתקבלים ריבועים יפים ומסודרים.
לאחסון, הכי נוח לסדר את הקוביות במנג'טים אישיים
ולהכניס לקופסה אטומה במקרר – זה גם שומר על הטריות וגם מקל על ההגשה.
עוגת גבינה אפויה ( תבנית מלבנית חד פעמית בגודל דף מחשב A4)
לבסיס:
150 גרם עוגיות טחונות
קליפה מגוררת מרבע לימון
50 גרם חמאה מומסת
לעוגת גבינה:
1 ק"ג גבינה לבנה 5%
1 כוס סוכר
5 ביצים
קליפה מגוררת מחצי לימון
30 גרם קורנפלור
40 גר' קמח
1 אינסטנט פודינג וניל
אופן ההכנה:
מכינים תבנית אפיה מרופדת בנייר אפיה.
מערבבים את חומרי הבסיס היטב, ומשטחים בתבנית,
מאפסנים במקרר עד שבלילת העוגה מוכנה.
מחממים תנור ל- 180 מעלות. בתחתית התנור מניחים תבנית עם מים רותחים ליצירת אדים.
מקציפים את הביצים עם הסוכר למשך שבע דקות - מתקבלת קציפה בהירה ותפוחה.
מוסיפים את הגבינה ומטמיעים, מעבירים חלק מהבלילה לקערית ומוסיפים אליה את הקמח והקורנפלור
מערבבים היטב
מחזירים לקערה עם שאר הבלילה ומערבבים לבלילה אחידה.
יוצקים על הבסיס ומכניסים לתנור לתוך תבנית שמכילה מים ואופים
10 דקות בחום 180 מעלות ולאחר מכן מנמיכים ל- 165 מעלת וממשיכים לאפות עוד שעה,
מקררים כשעה בתנור
עם דלת מעט פתוחה ואח"כ מוציאים מהתנור. מקררים כמה שעות במקרר
לפני שחותכים לקוביות ובוזקים אבקת סוכר.
עם כל פשטותן, חיתוכיות עוגת גבינה הן מסוג הדברים שתמיד נגמרים ראשונים
קלות להגשה, נוחות לאכילה, וטעימות בכל שעה של היום.
