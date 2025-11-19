עוף לימוני עם תפוחי אדמה

אבל גם קלאסיקות לפעמים מבקשות שינוי קטן, כדי שלא ירגישו כמו שגרה שחוזרת על עצמה.
רכיבים
4 כרעי עוף מחולקים
6 תפוחי אדמה בינוניים
קלופים
4כפות שמן זית
או 2 בצלים סגולים, קלופים
3/4כפית מלח דק
1/2כפית כורכום
1כפית גדושה פפריקה מתוקה
1/4כפית בהרט
1 כף פטרוזיליה קצוצה
מרינדה
5כפות שמן זית
3כפות מיץ לימון
מיץ מחצי לימון
1/2לימון בינוני
פרוס דק
7שיני שום
כתוש או קצוץ דק
4 כפות סירופ מייפל
1/2כפית מלח דק
הגשה
1חופן פטרוזיליה
קצוצה
אופן הכנה
חותכים את תפוחי האדמה לקוביות ופורסים את הבצלים.
בקערה גדולה שמים את העוף והבצלים , מתבלים בשמן זית, מלח, פטרוזיליה, כורכום, בהרט ופפריקה
מניחים לכמה שעות לספיגת טעמים
ומערבבים היטב היטב. מעבירים לתבנית שמתאימה לתנור מוסיפים את תפוחי האדמה שגם תובלו
באותו אופן כמו העוף
אופים בחום 185 מעלות במשך כשעה.
בינתיים מערבבים את מצרכי הרוטב.
מברישים בכל הרוטב ומחזירים לתנור למצב טורבו ,
בטמפרטורה של 200 מעלות, עד שהעוף מזהיב מאוד, בערך 20-30 דקות.
מומלץ מדי פעם להבריש ברוטב שנמצא בתחתית התבנית.
מגישים עם פטרוזיליה קצוצה מעל.
לפעמים שינוי קטן עושה את כל ההבדל – עוף לימוני בתנור, מנה קלאסית בטוויסט רענן,
כזו שתרצו לאמץ שוב ושוב לשבתות שלכם.
