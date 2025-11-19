יום רביעי, 19 בנובמבר 2025

עוף לימוני עם תפוחי אדמה


עוף בתנור עם תפוחי אדמה הוא אולי המנה הכי קלאסית של שבת 

כזו שתמיד מתקבלת באהבה סביב השולחן.

אבל גם קלאסיקות לפעמים מבקשות שינוי קטן, כדי שלא ירגישו כמו שגרה שחוזרת על עצמה.

הפעם החלטתי לקחת צעד הצידה מהמוכר והבטוח,

ונזכרתי במנת דג נהדרת שהכנתי בעבר עם הרבה לימון.

אז שאלתי את עצמי: למה לא לנסות את אותו הרעיון גם בעוף?

והתוצאה? עוף לימוני, רענן ועשיר בטעמים,

שמצליח לשמור על כל מה שטוב במנה הקלאסית  ובכל זאת להביא איתו טעם חדש לשולחן.





רכיבים


4 כרעי עוף מחולקים

6 תפוחי אדמה בינוניים

קלופים

4כפות שמן זית

או 2 בצלים סגולים, קלופים

3/4כפית מלח דק

1/2כפית כורכום

1כפית גדושה פפריקה מתוקה

1/4כפית בהרט

1 כף פטרוזיליה קצוצה

מרינדה

5כפות שמן זית

3כפות מיץ לימון

מיץ מחצי לימון

1/2לימון בינוני

פרוס דק

7שיני שום

כתוש או קצוץ דק

4 כפות סירופ מייפל

1/2כפית מלח דק

הגשה

1חופן פטרוזיליה

קצוצה


אופן הכנה

חותכים את תפוחי האדמה לקוביות ופורסים את הבצלים.

בקערה גדולה שמים את העוף והבצלים , מתבלים בשמן זית, מלח, פטרוזיליה, כורכום, בהרט ופפריקה

מניחים לכמה שעות לספיגת טעמים

 ומערבבים היטב היטב. מעבירים לתבנית שמתאימה לתנור מוסיפים את תפוחי האדמה שגם תובלו 

באותו אופן כמו העוף




אופים בחום 185 מעלות  במשך כשעה. 

בינתיים מערבבים את מצרכי הרוטב.

 מברישים בכל הרוטב ומחזירים לתנור למצב טורבו ,

 בטמפרטורה של 200 מעלות, עד שהעוף מזהיב מאוד, בערך 20-30 דקות. 

מומלץ מדי פעם להבריש ברוטב שנמצא בתחתית התבנית.

מגישים עם פטרוזיליה קצוצה מעל.





לפעמים שינוי קטן עושה את כל ההבדל – עוף לימוני בתנור, מנה קלאסית בטוויסט רענן, 

כזו שתרצו לאמץ שוב ושוב לשבתות שלכם.

