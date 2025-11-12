פוקצ'ה של סבלנות

בדרך כלל אני בוחרת במתכוני פוקצ'ה מהירים , כאלה שמתפיחים כמה שעות והולכים ישר לאפייה.
אבל הפעם בחרתי להשקיע, שלחתי את הבצק להתפחה ארוכה במקרר,
ובבוקר חיכה לי בצק עם רשת גלוטן מפותחת,
שממנה יצאה פוקצ'ה אוורירית, קריספית ומופלאה.
כן, לפעמים הסבלנות באמת משתלמת.
רכיבים:
320 מ"ל מים
3 גר' שמרים יבשים
7 גר' מלח
400 גר' קמח לפיצה
12 גר' שמן זית
אופן הכנה
מערבבים את הרכיבים יחד , יוצא בצק קצת נוזלי וזה בסדר, מניחים על השייש,
מידי כ- 30 דקות ניגשים
לקערה, מקפלים, לאט לאט הבצק מתחזק,
אחרי כ- 3 קיפולים מכסים ומעבירים את קערת הבצק למקרר
להתפחה של לילה.
מעבירים את הבצק לתבנית משומנת, מניחים לחצי שעה, מטפטפים שמן זית, מלח מלדון ורוזמרין
אפשר גם מוצרלה מגוררת, פסטו, חצאי שרי ופרוסות דקיקות של תפו"א
אופים בחום 220 מעלות כ- 20-22 דקות
