ביסקוטי בלי דרמות – עם ביצים שלמות ובלי לחכות

האמת? נמאס לי לחכות לסטוק של חלמונים כדי להכין את המתכון הקבוע שלי לביסקוטי.
צנצנת העוגיות הייתה ריקה – וזה מבחינתי מצב חירום.
אז יצאתי לחפש מתכון אחר, כזה שלא ידרוש ממני תמרוני הפרדה או תכנון מראש, ומצאתי בדיוק את מה שהייתי צריכה: ביסקוטי עם ביצים שלמות, פשוטים להכנה, עם כל הקרנצ' הממכר שאני אוהבת.
כי לפעמים, כל מה שצריך זה מתכון שעובד – ומהר.
קדימה לדרך!
רכיבים:
בקערה אחת:
1/2 ק"ג קמח
1 אבקת אפיה
1/2 כפית סודה לשתיה
מעט מלח
בקערה שניה:
4 ביצים
300 גר' סוכר
2 שקיות סוכר וניל
3 כפות ליקר תפוזים
1/2 2 כוסות תוספות - הפעם שקדים, אוכמניות מיובשות וקוביות פרי מיובש שמיועד לחליטת תה.
אופן ההכנה:
טורפים את הביצים היטב , מוסיפים את החומרים היבשים ומעבדים לקבלת בצק
מוסיפים את התוספות
בידיים רטובות, מסדרים בתבנית אפיה 2 גלילות
ואופים למשך 35 דקות בחום 170 מעלות.
מוציאים מהתנור ומקררים לגמרי.
פורסים בעזרת סכין משוננת לפרוסות דקות ומשכיבים בתבנית על נייר אפיה
מחזירים לתנור לייבוש בחום 150 מעלות למשך כ- 25 דקות
