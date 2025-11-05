יום רביעי, 5 בנובמבר 2025

ביסקוטי בלי דרמות – עם ביצים שלמות ובלי לחכות

 

האמת? נמאס לי לחכות לסטוק של חלמונים כדי להכין את המתכון הקבוע שלי לביסקוטי.
צנצנת העוגיות הייתה ריקה – וזה מבחינתי מצב חירום. 

אז יצאתי לחפש מתכון אחר, כזה שלא ידרוש ממני תמרוני הפרדה או תכנון מראש, ומצאתי בדיוק את מה שהייתי צריכה: ביסקוטי עם ביצים שלמות, פשוטים להכנה, עם כל הקרנצ' הממכר שאני אוהבת.
כי לפעמים, כל מה שצריך זה מתכון שעובד – ומהר.
קדימה לדרך!

       



רכיבים:

בקערה אחת:

1/2 ק"ג קמח

1 אבקת אפיה

1/2 כפית סודה לשתיה

מעט מלח

בקערה שניה:

4 ביצים

300 גר' סוכר

2 שקיות סוכר וניל

3 כפות ליקר תפוזים

1/2 2 כוסות תוספות - הפעם שקדים, אוכמניות מיובשות וקוביות פרי מיובש שמיועד לחליטת תה.

אופן ההכנה:

טורפים את הביצים היטב , מוסיפים את החומרים היבשים ומעבדים לקבלת בצק

מוסיפים את התוספות

בידיים רטובות, מסדרים בתבנית אפיה 2 גלילות 



ואופים למשך 35 דקות בחום 170 מעלות.

מוציאים מהתנור ומקררים לגמרי.

פורסים בעזרת סכין משוננת  לפרוסות דקות ומשכיבים בתבנית על נייר אפיה




מחזירים לתנור לייבוש בחום 150 מעלות למשך כ- 25 דקות




