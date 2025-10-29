מכינים ארוחת צהריים תבשיל כרוב וכדורי בשר

כרוב ממולא הוא פרויקט רציני כזה שלא מתחילים כל יום וגם לא מכינים לכל ארוחה.
יש בו קסם של מסורת, ריחות ילדות, והרבה השקעה שדורשת סבלנות.
אבל מי שאוהבת את הטעמים ולא תמיד יש לה זמן לגלגולים וסבלנות לשכבות
מחפשת קיצורי דרך בדיוק כמוני.
אז חשבתי לעצמי למה לא לקחת את כל מה שטעים בממולאים
ולהפוך אותו לתבשיל פשוט יותר, בלי לוותר על הניחוחות והתחושה הביתית?
כרוב טרי יש, פחית עגבניות מרוסקות גם, ובשר טחון כמובן
כל העסק
הופך לסיר אחד עשיר, מנחם ומלא טעם.
זה מתכון שמוכיח שאפשר ליהנות מכל הטעמים של הכרוב הממולא בלי שעות במטבח
סיר אחד, חומרים זמינים ותוצאה מפנקת.
הנה כל מה שצריך להכין כדי להתחיל:
רכיבים:
2 בצלים פרוסים
1 כרוב פרוס
4 שיני שום כתושים
1 קופסת עגבניות מרוסקות (400 גר')
1 רסק עגבניות
4 כוסות מים
1/2 1 כפיות מלח
3 כפות סוכר
כף פפריקה מתוקה
1/2 כפית פלפל שחור
1 כף אבקת מרק עוף
לכדורי בשר:
1 קג בשר בקר טחון (עדיף לשלב עם הודו אדום טחון)
1 בצל קצוץ
8 שיני שום
2 פרוסות לחם מורטב וסחוט
2 ביצים
3 כפות פרורי לחם
1/3 כוס מים
2 כפיות מלח
1/2 כפית פלפל שחור
1 כף תבלין גריל
*אופציונאלי 3/4 כוס אורז שטוף
אופן ההכנה:
מזהיבים את הבצלים ב2-3 כפות שמן
מוסיפים את הכרוב ואת שאר הרכיבים ומניחים להתבשל כ- 40 דקות
בזמן הזה מתבלים את הבשר הטחון, לשים היטב
טוחנים את הבצל, שום והלחם ומוסיפים לעיסת הבשר
מניחים לספיגת טעמים
מתקנים תיבול
מכינים כדורי בשר ומגלישים לסיר, מטלטלים את הסיר מידי פעם
כדי שהכדורים ישכשכו ברוטב ומבשלים כשעה.
* 20 דקות לפני תום הבישול אפשר להוסיף את האורז לסוטאז
להוסיף עוד מלח ונוזלים אם צריך - כד ישהאורז יצליח להתרכך.
