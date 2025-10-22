בחושה פרג ושוקולד

פרג - או שאוהבים אותו , או שלא מתקרבים בכלל…
אבל יש לי בבית כמה מעריצים נאמנים, ולכן מדי פעם
אני מפנקת אותם בעוגת פרג ושוקולד עשירה ועסיסית.
המתכון הזה סופר פשוט אפילו מיקסר לא צריך, רק קערה וכף, ותוך דקות היא נכנסת לתנור.
התוצאה? עוגה שממלאת את הבית בריח משגע ומעל הכל
נעלמת מהצלחת הרבה יותר מהר ממה שחושבים
רכיבים:
3 ביצים
1/2 כוס שמן
1/4 1 כוסות סוכר
1/2 פחית קרם קוקוס (200 מ"ל)
1/2 כפית תמצית וניל
קורט מלח
150 גר' פרג טחון
1/4 1 כוסות קמח
1 שקית אבקת אפיה (10 גר')
100 גר' שוקולד מריר קצוץ דק דק
אופן ההכנה:
לטרוף את הביצים עם הסוכר, להוסיף את השמן, תמצית הוניל והקרם קוקוס
לערבב היטב, להוסיף את הקמח הפרג ואבקת האפיה ולבסוף את השוקולד הקצוץ.
להעביר ל- 2 תבניות אינגליש קייק ולאפות בחום 175 מעלות למשך כ- 35 דקות
*העוגה נהדרת כמות שהיא ואפשר ללצפות בגנאש שוקולד
שעשוי משוקולד מריר ושמנת צמחית ביחס 1:1
יאללה, תודו – למי בא עכשיו ביס עסיסי מהעוגה הזאת?
את המתכון קיבלתי מלאה חברתי
