חזה עוף לארוחה במהירות

האמת? התכנון היה להכין פסטרמה עוף – קלה להכנה, טעימה, נפרסת נהדר אחרי האפייה,
ובשבילי זו תמיד אופציה מצוינת למנה בשרית בארוחה, או לביס קל בצד.
אבל אז נתקלתי בסטורי של עומר מילר, שתיעד הכנה של מנות עוף למקפיא,
ואהבתי את צורת החיתוך, בעצם אותו חיתוך שאני עושה לנתחים לאחר האפייה,
ומפה לשם, פרסתי את חזה העוף שכבר חיכה לי,
ובמקום פסטרמה יצאו לנו שני מוקפצים שונים.
זה אולי נראה כמו מוקפץ אסיאתי – עם פיסות עוף שנצרבות במהירות על מחבת לוהטת
אבל המנה הזו אפילו יותר מהירה להכנה, ועדיין לא נופלת בטעם.
רכיבים:
תיבול 1:
מיועד ל-500 גר' חזה עוף
1 בצל סגול קצוץ ומטוגן
כוס פטרוזיליה קצוצה
3 שיני שום כתושים
3 כפות שמן זית
2 כפות מיץ לימון
1/2 כפית פפריקה
כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
3/4 כוס קרם קוקוס
אופן ההכנה:
תיבול 1
מתחילים בחיתוך הנתחים, בסכין חדה
מכינים בשתי קערות את התיבול- חוץ מהנוזלים, אותם מוסיפים תוך כדי ההכנה.
מניחים את הנתחים למשך כשעה לספיגת טעמים.
מתחילים בהכנה:
למחבת חמה עם 2 כפות שמן מוסיפים את נתחי העוף עם עשבי התיבול
ומטגנים תוך בחישה, לא באמת משנה אם פרוסות החזה מתקפלות, זה לגמרי בסדר
כשרוב הפרוסות החליפו צבע ללבן מוסיפים את הבצל המטוגן, הציר ואת הקרם קוקוס וממשיכים לבשל
עוד 5-7 דקות, מתקנים טעמים.
מנה קלילה שניתן להגיש לצד פתיתים או אורז
תיבול 2
אופן ההכנה
מיועד ל-500 גר' חזה עוף
1 כף קארי צהוב
1/2 כפית כורכום
1/2 כפית כמון
4 כפות רוטב סויה
4 שיני שום כתושים
1/2 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
1/4 כוס ציר עוף
1 כוס קרם קוקוס
את האופציה השנייה מתחילים עם 2 בצלים פרוסים שמזהיבים במחבת
מוציאים מהמחבת ושומרים בצד.
מטגנים את נתחי החזה, שוב, לא באמת משנה אם הם מתקפלים להם
כשרובם מלבינים מחזירים את הבצל המוזהב
ומוסיפים את הנוזלים
מבשלים כ- 5-7 דקות, מתקנים תיבול
בוזקים קצת פטרוזיליה או כוסברה קצוצה
שמרו את הרעיון הזה לרגע של "אין לי זמן לבשל" – כי באמת לא צריך יותר מדי.
