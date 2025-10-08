מאסטר שף לילדים: המשחק שהפך לארוחה מושלמת

חיפשנו רעיון איך להעביר יום ביחד ומכל האפשרויות שנשקלות נבחר בסוף יום מאסטר שף לילדים.
פתחנו בישיבה רצינית של "תכנון תפריט", המשכנו בהרפתקה בסופר חוויה בפני עצמה
ואז חזרנו הביתה וחילקנו משימות לכל שף קטן.
על התפריט:
סמאש בורגר עסיסי (ע"פ אפרת ליכטנשטאט)
פוטיטוס פריכים,
וכמובן קינוח מתוק ומפתיע עוגיות דבש מתפצפצות.
בסיום ההכנות, אחרי טיגון, אפייה וקצת בלאגן במטבח,
התיישבנו לשולחן ונהנינו מכל ביס לשמחת כולם.
התחלנו בהכנת הבורגרים:
לקילו בשר בקר טחון
קצצנו:
1 בצל סגול
חצי חבילת פטרוזיליה
תיבלנו:
כפית וחצי מלח
1/2 כפית פלפל שחור
1 כפית כמון
1 כפית אבקת שום
אריאל לש ולש את הבשר הטחון
עם התיבול עד שהפך רך ואחיד והניח לפחות לחצי שעה
לספיגת טעמים.
הצטרכנו גם
טורטיות בקוטר 20 ס"מ
וירקות חתוכים:
חסה אייסברג, עגבניות שרי, מלפפון חמוץ, בצל סגול פרוס
רטבים אהובים:
קטשופ, איולי
אריאל שקל קציצות של 150 גר' כל אחת
הניח על הטורטיה ומעך עד שהקציצה כיסתה את כל שטח הטורטיה
בחזרה ליואב ולתפוחי האדמה
לתערובת תיבול נצטרך:
1/4 כוס שמן זית
3-4 כפות מיונז
כפית מלח
כפית אבקת מרק בטעם עוף
כף פפריקה
4 שיני שום כתושות
כף גדושה קורנפלור
2 כפות פרורי לחם
התערובת אינה נוזלת ויואב הדביק אותה במסירות לפיסות תפו"א שהתקררו.
בצק העוגיות כבר התקרר ואיתמר עם עדי מתחילים לגלגל את הכדורים
ולטבול בסוכר ובאבקת סוכר
בסוף היום הבנו שלא רק האוכל יצא טעים במיוחד,
אלא שהחוויה עצמה היא המתכון האמיתי שיתוף פעולה, יצירתיות והמון צחוק מסביב לשולחן.
הילדים קיבלו הזדמנות להיות "מאסטר שפים" ליום אחד, וכולנו קיבלנו זיכרון מתוק להוסיף לאוסף.
כבר ברור לנו שהאירוע לא יהיה חד פעמי .
