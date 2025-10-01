יום רביעי, 1 באוקטובר 2025

קציצות זה שם המשחק

 


אם תשאלו אותי, קציצה טובה היא כזו שמרגישה כמו בית – רכה, נימוחה, 

כזו שסופגת רוטב כמו שצריך ומשתדכת נהדר לכל תוספת.

הפעם בחרתי לשלב בעוף הטחון גם ירקות טריים שמוסיפים רכות, צבע וטעם –

 וזה בדיוק מה שהופך את הקציצות האלו לאהובות גם על מי שלא תמיד בעניין של בשר.

הן מתבשלות ברוטב עשיר שממלא את המטבח בריח מעורר תיאבון, ומזמינות ביס אחר ביס.

הולכות נהדר בשבת, אבל לא פחות מתאימות גם לצלחת יומיומית באמצע השבוע.

מתכון פשוט – תוצאה מרשימה.



רכיבים

1/2 ק"ג עוף טחון

1 קישוא

1 בצל

15 גבעולי פטרוזיליה

6 שיני שום

2- כפות פרורי לחם

תבלינים: 1/2 כפית ראש אל חנות

כפית מלח

1/4 כפית פלפל שחור

לציפוי:

3 כפות קמח

3 כפות סולת

לרוטב:

3 בצלים פרוסים

כף סוכר

כף אבקת מרק בצל

1/2 2 כוסות מים


אופן ההכנה:

נתחיל עם הכנת העיסה של הבשר הטחון

נקצוץ דק דק את הירקות ונוסיף לבשר

נתבל ונניח בצד לספיגת טעמים לחצי שעה.






בהמשך נערבב את הקמח עם הסולת, 



נצור קציצות, נגלגל בציפוי ונטגן







                                                                        
  לרוטב: נפרוס את הבצלים ונטגן להשחמה עם הסוכר



נוסיף את שאר הרכיבים ונביא לרתיחה



נכניס לרוטב תא הקציצות המטוגנות

ונבשל עוד 15 דקות, נשים לב שכל הקציצות מכוסות ברוטב 






                                                       קצת פטרוזיליה קצוצה מעל שיהיה יפה לעיין
                                        
                                                             נגיש על מצע קוסקוס או אורז או פתיתים



אם אתם מחפשים מתכון לקציצות עוף שלא משעמם להכין, קל לאכול, ונעים להגיש 

 זה המתכון בשבילכם.

קציצות רכות, מלאות טעם, שמתחבבות על כולם – ילדים, מבוגרים ואפילו סקפטיים של בשר.

תוסיפו לידן קוסקוס, פתיתים או אורז לבן וסגרתם ארוחה שלמה ומנחמת.

נסו פעם אחת – ותבינו למה הן נכנסו ישר לרשימת המנות הקבועות אצלנו בבית.

