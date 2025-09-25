עוגיות שוקולד צ'יפס מתכון חדש

עוגיות שוקולד צ’יפס תמיד מתקבלות אצלנו בבית בהתלהבות,
אבל הפעם הן יצאו אפילו יותר מיוחדות כי הצטרף אליי לעשייה העוזר הצעיר שלי, איתמר.
יחד ערבבנו, מדדנו (וגם חטפנו קצת שוקולד צ’יפס בדרך…),
והתוצאה הייתה עוגיות רכות ופאדג’יות, כאלה שמרגישות כמעט כמו בראוני עטוף בעוגייה.
זה מתכון פשוט, שאפשר גם להכין ללא מיקסר ולא הרבה כלים,
אבל נותן תוצאה עשירה ומפנקת במיוחד.
מושלם לצד כוס קפה או כקינוח מתוק לכל המשפחה
ואצלנו הן נעלמו מהתבנית עוד לפני שהתקררו לגמרי.
רכיבים: (24 עוגיות)
1/2 כוס שמן
80 גר' חמאת שקדים (או בוטנים)
1/2 כוס סוכר לבן
100 גר' סוכר חום
כף דבש (גלוקוזה)
1/4 כפית מלח
1 ביצה
1/2 כפית סודה לשתיה
190 גר' קמח
300 גר' שוקולד צ'יפס /שוקולד קצוץ
אופן ההכנה:
מערבבים את כל הרכיבים
בסוף מוסיפים את החומרים היבשים והשוקולד
אין צורך לקרר את הבצק,
בעזרת כף גלידה מרימים מהבצק ומניחים על נייר אפיה
מכניסים לתנור שחומם ל-175 מעלות, למשך 10-12 דקות.
לא נוגעים לפני שהתקרר והתייצב
ומה אצלכם? יש לכם עוזרי אפייה קטנים שמצטרפים להכנת עוגיות במטבח?
המתכון של חסי סגל
