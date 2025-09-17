טארט דבש מלוח

לא לעיתים קרובות אני והסיניורית שלי שמות עין על אותו מתכון
הפעם היא שלחה לי קישור לסרטון שהעלתה LIOROOSH, סרטון שגם אני ראיתי ,
שנראה לי בול מתאים לסעודת החג, סעודה אחת מיני רבות שהחלטתי לעשות חלבית
וחיפשתי לי קינוח מעניין
רכיבים:
קלתית
בצק פריך לתבנית עגולה בקוטר 24
115 גר' חמאה חתוכה לקוביות
50 גר' אבקת סוכר
25 גר' סוכר
1 חלמון
קורט מלח
200 גר' קמח
25 גר' קמח שקדים
מלית:
115 גר' חמאה מומסת
150 גר' סוכר
1 כף קורנפלור
1/2 כפית מלח
1 כפית תמצית וניל
200 גר' דבש
3 ביצים
120 גר' שמנת מתוקה
2 כפיות חומץ
לציפוי:
מלח מאלדון
אופן ההכנה:
בצק פריך:
מקרימים את חמאה עם הסוכר ואבקת הסוכר
מוסיפים את החלמון
מוסיפים את הקמח ואת קמח השקדים
עד לקבלת גושי בצק גדולים, אוספים את הגושים עם הידיים לגוש אחד.
מרדדים בין 2 דפי נייר אפיה, מרפדים תבנית כולל דפנות
ושמים לקירור.
טורפים את חומרי המלית ויוצקים לקלתית
אופים בטורבו בחום 180 מעלות 40-50 דקות
הטארט משחים והוא קצת רוטט כשמוציאים מהתנור, אין עם זה בעיה
הטארט יתייצב בקירור.
בוזקים מלח מאלדון ע"פ הטארט ומעבירים לקירור.
