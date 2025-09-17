יום רביעי, 17 בספטמבר 2025

טארט דבש מלוח

לא לעיתים קרובות אני והסיניורית שלי שמות עין על אותו מתכון

הפעם היא שלחה לי קישור לסרטון שהעלתה LIOROOSH, סרטון שגם אני ראיתי ,

שנראה לי בול מתאים לסעודת החג, סעודה אחת מיני רבות שהחלטתי לעשות חלבית 

וחיפשתי לי קינוח מעניין 




רכיבים:

קלתית

בצק פריך לתבנית עגולה בקוטר 24

115 גר'  חמאה חתוכה לקוביות

50 גר' אבקת סוכר

25 גר' סוכר

1 חלמון 

קורט מלח

200 גר' קמח

25 גר' קמח שקדים 

מלית:

115 גר' חמאה מומסת

150 גר' סוכר

1 כף קורנפלור

1/2 כפית מלח

1 כפית תמצית וניל

200 גר' דבש

3 ביצים

120 גר' שמנת מתוקה

2 כפיות חומץ

לציפוי:

מלח מאלדון

אופן ההכנה:

בצק פריך:

מקרימים את חמאה עם הסוכר ואבקת הסוכר

מוסיפים את החלמון

מוסיפים את הקמח ואת קמח השקדים

עד לקבלת גושי בצק גדולים, אוספים את הגושים עם הידיים לגוש אחד.

מרדדים בין 2 דפי נייר אפיה, מרפדים תבנית כולל דפנות

ושמים לקירור.

טורפים את חומרי המלית ויוצקים לקלתית

אופים בטורבו בחום 180 מעלות 40-50 דקות

הטארט משחים והוא קצת רוטט כשמוציאים מהתנור, אין עם זה בעיה

הטארט יתייצב בקירור.

בוזקים מלח מאלדון ע"פ הטארט  ומעבירים לקירור.


                                                                             

     

