סטיקונים סינטה ברוטב בצלים מקורמלים

מה עוד אפשר להכין עם סטייק סינטה שנשאר ממפגש על האש?
הרי ברור לי שהם לא יעלו על הגריל – מיצינו.
אז במקום עוד נתח צרוב, החלטתי ללכת על כיוון אחר,
קצת יותר רך, קצת יותר ביתי, אבל לא פחות חגיגי.
פרסתי את הסינטה לפרוסות ,
ונתתי להן להתמסר לרוטב עמוק של בצלים מקורמלים, יין לבן וטימין
מין גרסה אישית שלי למרק בצל צרפתי, רק בלי המרק ועם הרבה יותר סטייל.
והתוצאה? רוטב קטיפתי, בשר רך וניחוח שממלא את המטבח – בדיוק מה שהייתי צריכה.
רכיבים
1 ק"ג סטיקים סינטה פרוסים
3 בצלים פרוסים
5 שיני שום קצוצים דק
1/2 כוס יין לבן
1 כוס ציר עוף
כפית מלח, 1/4 כפית פלפל שחור
כפית קורנפלור בלולה במעט מים
אופן ההכנה:
ממליחים ומפלפלים את חתיכות הסטייק וצורבים במחבת לוהטת עם טיפה שמן
משני הצדדים
מניחים בצד, מטגנים את הבצלים להזהבה עמוקה
מוסיפים נוזלים אם הם מתאדים. מוסיפים את הקורנפלור ומערבבים להסמכה.
מוסיפים את נתחי הסינטה הצרובים כולל הנוזלים שניגרו מהם
ומערבבים ברוטב לעוד 2-3 דקות
