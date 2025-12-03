תפוחי אדמה קריספיים

יש מתכונים שפשוט מגיע להם פוסט משל עצמם וזה בדיוק המקרה כאן.
תפוחי אדמה כל כך טעימים, עם פנים רך ונימוח וציפוי חיצוני זהוב וקריספי במידה המדויקת.
הטעמים מאוזנים, לא משתלטים, כאלו שיודעים להצטרף בשקט ובחן כמעט לכל מנה עיקרית.
אבל האמת? הסיבה הכי פרקטית לפוסט הזה היא לגמרי אני
כדי שבפעם הבאה שאחפש את המתכון הזה (וזה יקרה), אדע בדיוק איפה למצוא אותו.
רכיבים:
8 תפוחי אדמה חתוכים לפלחים
1/4 כוס שמן זית
2-3 כפות מיונז
כפית מלח
כף פפריקה מתוקה
1/4 כפית פלפל שחור
כפית אבקת מרק בטעם עוף
4 שיני שום כתושות
1 כף גדושה קורנפלור
פירורי לחם מוזהבים לפיזור
אופן ההכנה:
מתחילים עם תפוחי האדמה - מבשלים במים מומלחים 10 דקות מזמן הרתיחה
מסננים ומייבשים - מחזירים לאש לאחר הסינון ומבשלים עוד דקה.
מכינים את התיבול - מערבבים הכל חוץ מפרורי הלחם, לטעום ולתקן תיבול, בעיקר מלח.
מערבבים בזהירות את פלחי תפוחי האדמה עם משחת התיבול
מעבירים לתבנית חסינת אש ואופים חצי שעה בחום 200 מעלות
מוציאים מהתנור, מערבבים בזהירות, מפזרים פירורי לחם בנדיבות
ומחזירים לתנור לעוד כחצי שעה להשחמה יפה
וזה הכל
אז כן, מדובר בסך הכול בתפוחי אדמה אבל כאלה שמזכירים למה כדאי לפעמים לחזור לבסיס,
לעשות את זה פשוט, ולעשות את זה טוב.
קצת תשומת לב, אפייה מדויקת, והופ תוספת שמרגישה כאילו גנבה את ההצגה.
עכשיו המתכון הזה סוף סוף מתועד, מסודר ומתוייג כך שנוכל למצוא אותו
כשנצטרך מתכון לתפו"א שווים.
