עוגיות חצי חצי

יש עוגיות שנראות הכי פשוטות ואז את נוגסת בהן ומבינה
שיש שם הרבה יותר ממה שפגשת בעיניים.
עוגיות מבצק קלאסי הן תמיד כיף גדול, אבל כשמערבבים חלק מהבצק עם קקאו,
פתאום כל העסק מקבל אפגרייד: רב-טעמים, רב-מרקמים
והרבה יותר מיוחד מ"סתם" עוגיית חמאה (עם כל הכבוד, ואני באמת לא מזלזלת בעוגיות חמאה).
נתקלתי במתכון של הקונדיטורית אליה, וזה היה אהבה ממבט ראשון.
למה לבחור בין עוגייה כהה לבהירה? ולמה להתלבט איזה שוקולד צ'יפס לשים הפעם?
פשוט הולכים על הכול גם וגם וגם ויוצאת עוגייה אחת שמצליחה להיות קצת ילדותית,
קצת מתוחכמת, ובעיקר טעימה בטירוף.
תנסו ותהנו
מתאים ל- 50 עוגיות
רכיבים :
200 גרם חמאהֿ/נטורינה
חצי כוס סוכר לבן (100 גרם)
חצי כוס סוכר דמררה (100 גרם)
2 ביצים
3 כוסות קמח
שקית אפיה
כוס שוקולד צ'יפס חום
כוס שוקולד צ'יפס לבן
2 כפות קקאו
כף תמצית וניל
אופן ההכנה :
בקערת המיקסר מטמיעים את החמאה ברכיבים היבשים
מוסיפים את הביצים ומעבדים לבצק אחיד.
כעת מחלקים את הבצק לשניים:
למחצית האחת נוסיף כוס שוקולד צ'יפס מריר ונלוש לבצק אחיד.
למחצית השניה נוסיף קקאו ותמצית וניל ונלוש לבצק אחיד ואז נוסיף את השוקולד צ'יפס הלבן.
נכין מכל בצק כדורים קטנים - בערך 20 גר' לכדור
נצמיד כדור מהבצק הבהיר וכדור מהבצק הכהה ונגלגל לכדור אחד
נמעך את הכדור המאוחד כך שקו החיבור - באמצע ונניח בתבנית
שימו לב, העוגיות לא תופחות הרבה ואפשר לסדר בתבנית בצפיפות יחסית.
לסיום נעטר את העוגיות בשוקולד צ'יפס לבן על הבצק החום ובשוקולד צ'יפס מריר על הבצק הלבן.
נכניס לתנור שחיממנו מראש ל- 180 מעלות למשך 10 דקות.
מתקבלת עוגיה רכה וטעימה.
