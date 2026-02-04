בלי שמרים, בלי התפחות, עם המון נוטלה - רוגלך שלא תוכלו להפסיק לנשנש

ראיתי את המתכון אצל לייזה פאנלים ומיד נדלקתי. את הבצק אני כבר מכירה מהגביניות שלי,
אז ידעתי שאין מצב שזה ייכשל.
וכשיובלי שאלה מה נכין היום, לא הייתי צריכה לחשוב פעמיים - ברור שרוגלך!
כי זה בדיוק מסוג המתכונים שאני אוהבת: בצק קל להכנה, בלי התפחות, נעים לעבודה,
והתוצאה - רכה, חמאתית ומנחמת.
והמילוי? נוטלה כמובן. לפעמים פשוט לא צריך להסתבך.
רכיבים:
הבצק:
200 גרם חמאה רכה
200 גרם גבינת שמנת
2 וחצי כוסות קמח לבן (כ-350 גרם, בלי אבקת אפייה!)
¼ כפית מלח דק
3 כפות אבקת סוכר (30 גרם)
נוטלה
ציפוי:
1/4 כוס חלב
1/2 כוס סוכר
1 כף קינמון
אופן ההכנה:
מעבדים את כל החומרים עד שמתקבל בצק אחיד, ומניחים לו לנוח במקפיא 15 דקות
מחלקים את הבצק ל- 4 ,מרדדים
מורחים את המילוי בנדיבות
מגלגלים, מברישים בחלב ומפזרים מקינמון והסוכר
חותכים לפיסות ומעבירים לתבנית אפיה
אופים בחום 170 מעלות במשך 20-25 דקות , מחכים שיתקרר לגמרי לפני שמתנפלים
