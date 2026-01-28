טו בשבט אין כמו מפגש משמח על מינים שנשתבחה בהם א"י

ט"ו בשבט הוא לא סתם חג, הוא הזדמנות מושלמת לחגיגה קולינרית צבעונית ומיוחדת.
זה הרגע להניח במרכז השולחן שפע של פירות טריים וגם מיובשים,
לצרף מאפים ריחניים, מטבלים עשירים וליצור ארוחה שהיא חגיגה לכל החושים.
אני אוהבת את היכולת לשלב בין מתוק למלוח, בין טרי לאפוי, בין רכות לקריספיות
הכול בהרמוניה שמכבדת את הטבע ומפנקת את האורחים.
אז איך מרכיבים ארוחה לט"ו בשבט שהיא גם מיוחדת וגם מגוונת,
כזו שכל אחד ימצא בה משהו לאהוב?
בפוסט הזה תמצאו את כל הרעיונות שיהפכו את שולחן החג שלכם
למרהיב, עשיר ובעיקר טעים בטירוף!
מיני מטבלים תוכלו למצוא בפוסט סלטי הבית שלי
לכל מי שמעדיף את הפירות המיובשים שלו בתוך עוגה, יוכל להינות מהחיתוכיות הנהדרות האלה
מיני מגולגלות כמו שבלולי פסטו
קרקרים פיקנטיים נהדרים לצד כוס יין או מטבל
מאפינס עציצים הם גימיק ממש נחמד לטו בשבט
אפשר להכין איזה מאפינס שאוהבים, להוסיף כדור שוקולד
מצופה בסוכריות קטנות ירוקות והרי לכם פרדס
