מאפינס קוטג'

הפעם זה לא היה “יש לי קוטג' מיותר” , הפעם ירדתי במיוחד לקנות!
הקוטג' הזה הוא לא סתם מרכיב, הוא הכוכב של ארוחת הערב שלנו:
עשירה בחלבונים, פשוטה להכנה וטעימה בטירוף.
והמאפינס האלה נטולי גלוטן, עם תכולת חלבון שגורמת להם להיות אלופים אמיתיים
הם בדיוק מה שצריך לערב קל, מזין וכיפי.
אז מה יש לנו בשביל להכין 10 מאפינס אישיים?
רכיבים:
1 קוטג'
4 ביצים
1/2 כוס קמח שקדים
1/2 כפית מלח
1 כפית אבקת אפיה
אופן ההכנה:
לערבב את כל הרכיבים לחלק לשקעים בתבנית מאפינס,
אפשר לבזוק מעל
תערובת לבייגלס או שומשום
ולאפות בחום 185 מעלות למשך 35 דקות.
