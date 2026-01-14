פרחי כרובית ברוטב חריימה

רכיבים:
2 ראשי כרובית קטנים או אחד גדול, פרוסים לפרוסות ברוחב 2 ס"מ
תבלינים: כפית פפריקה מתוקה
3/4 כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
1/4 כפית כורכום
3/4 כפית כמון
3 כפות שמן זית
3-4 עגבניות פרוסות דק
1 פלפל אדום חתוך לרצועות
4 פרוסות דקות של לימון קלוף
4-5 שיני שום כתושות
כף גדושה רסק עגבניות
1 כוס מים
תערובת הברשה: 1/2 כפית פפריקה, 1/2 כפית מלח, 2-3 כפות שמן זית
פטרוזיליה וכוסברה קצוצים
אופן ההכנה:
אני מתחילה בהשריית הכרובית במים עם חומץ להסרת חרקים אם מתחבאים בין פרחי הכרובית
ולאחר מכן שטיפה הגונה
במחבת גדולה שתוכל להכיל את פרחי הכרובית בשכבה אחת פותחים את התבלינים בטיגון קל בשמן זית
מוסיפים את הירקות: עגבניות , פלפל ושום ומבשלים 3-4 דקות
מוסיפים רסק עגבניות ומים ומביאים לרתיחה,
מפזרים מעט מהפטרוזיליה והכוסברה הקצוצים
ברוטב
מסדרים את חתיכות הכרובית במחבת
מברישים את הכרובית בתערובת ההברשה ומבשלים מכוסה 20 דקות.
מעבירים את הסיר לתנור להשחמה ב- 195 מעלות למשך 10 דקות.
מפזרים מהירק הקצוץ.
