בריסקט מתכון של סבתא של שלדון

בריסקט חדש נולד לפעמים ממקום ממש לא צפוי.
במקרה שלי מסצנה בסדרה על שלדון. פרק שלם שמוקדש לבריסקט
המופלא והאגדי של סבתא שלו, זה שכולם אוהבים ואף אחד (ובעיקר אבא של שלדון)
לא מצליח לשים עליו יד. ואז, בקטע קטן וחמקמק,
שלדון שומע במקרה כמה מרכיבים בציפוי, וכהרגלו זוכר, ורץ לרשום.
פה אני נכנסתי לתמונה: לקחתי את הרמזים, הוספתי סקרנות, נתתי ל-AI להשלים פערים,
וחיברתי הכול למתכון אחד.
והתוצאה?
בריסקט רך ומלא טעם, כזה שגורם לכולם לשאול “מאיפה המתכון?” והתשובה לגמרי לא צפויה.
רכיבים
חזה בקר שלם אחד (בערך 1.8-2.5 ק"ג)
כף כמון
1/2 כוס סוכר חום
2 כפות פפריקה מעושנת
3 כפות א. חרדל מיובש
כף אבקת שום
כף אבקת בצל
כפית פלפל שחור
כפית מלח
כפית טימין מיובש
כפית כוסברה טחונה
כוס ציר בקר
כוס בירה (בחרו בירה עם טעם טוב, כמו אייל כהה או סטאוט)
אופן ההכנה:
הכנת החזה:
מנקים עודפי שומן מנתח החזה, אפשר להשאיר שכבה דקה לטעם.
הכנת המרינדה: בקערה, מערבבים כמון, סוכר חום, פפריקה מעושנת,
חרדל מיובש, אבקת שום, אבקת בצל, פלפל שחור, מלח, טימין מיובש וכוסברה טחונה.
מורחים את תערובת תבלינים על נתח הבשר
יש להניח לו להשריה לפחות שעתיים אני השארתי לילה במקרר.
אפייה בתנור:
מעבירים את נתח הבשר לתבנית אפיה יוצקים בירה וציר בקר לסיר.
הוספתי 2 ראשי שום שיהיה מה למרוח על החלה.
כיסיתי את התבנית ביריעת אלומיניום.
מכניסים את הסיר לתנור שחומם מראש ל- 165 מעלות
ואופים במשך 4-5 שעות או עד שהחזה רך .
מניחים שהנתח יתקרר מעט לפני שמנסים לפרוס דק
מה ליד?
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה