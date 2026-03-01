אסטרהזי סטייק

סטייק אסטרהאזי (Esterházy Rostélyos) הוא אחד המתכונים ההונגריים הקלאסיים והאהובים
מנה מיוחדת וחגיגית, עשירה בטעמים ומלאה בניחוחות.
במקור מדובר בנתח בקר עסיסי המבושל ברוטב סמיך על בסיס בצל מטוגן,
ירקות שורש, שמנת חמוצה וטוויסט קטן של חרדל.
המנה נקראת על שם משפחת האצולה ההונגרית אסטרהאזי,
ובמיוחד על הנסיך פאל אנטאל אסטרהאזי, שהיה ידוע בחיבתו לבצל ונהג לבקש
לשלב אותו כמעט בכל מנה.
מדי פעם אני אוהבת לחזור לשורשים ההונגריים שלי, אבל כמו בכל בית
צריך לעשות התאמות קטנות שיתאימו להעדפות הטעם אצלנו וגם כמובן לכשרות.
לכן הגרסה שאני מביאה כאן היא אינטרפרטציה אישית שלי למתכון המקורי:
מחווה כנה למטבח ההונגרי, אבל כזו שמתיישבת יפה עם מה שאוהבים אצלנו בבית.
במטבח ההונגרי ירקות שורש הם חלק בלתי נפרד מהבישול,
והם אלה שמעניקים למנות את העומק והעושר. כאן שורש הפטרוזיליה
מוסיף נגיעה עדינה של מתיקות שמאזנת את שאר הטעמים,
ויחד מתקבל רוטב עשיר, מחבק ובעל פיקנטיות עדינה
בדיוק מה שהופך את המנה הזו לכזו שאי אפשר להפסיק לטעום ממנה.
רכיבים:
8 סטייק סינטה
מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם
3 כפות שמן זית
2 בצלים קצוצים
2 גזר
2 שורש פטרוזיליה
1 גבעול סלרי
6 גבעולי פטרוזיליה טרייה
4 כוסות ציר עוף
1 עלה דפנה
רצועת קליפת לימון באורך 4 ס"מ
1/4 כוס יין לבן חצי יבש
כפית חרדל
אופן ההכנה:
ממליחים ומפלפלים את הסטייקים וצורבים במהירות את הבשר משני הצדדים
מעבירים את הבשר לצלחת ומניחים בצד.
באותה מחבת על אש נמוכה, מוסיפים 2-3 כפות שמן זית מזהיבים את הבצל ,
קוצצים את שאר הירקות במעבד מזון ומוסיפים
לבצל המקורמל, ממשיכים לקרמל את הירקות על להבה נמוכה כ- 15 דקות
מתבלים, מוסיפים 4 כוסות ציר עוף, עלה דפנה וקליפת לימון
ומביאים לרתיחה, מבשלים על אש נמוכה לריכוך הירקות.
טוחנים את הרוטב ומניחים בתוכו את הסטייקים כולל הנוזלים שהפרישו
מביאים לרתיחה, ומבשלים עוד כ- 20 דקות
בוזקים מעל פטרוזיליה קצוצה ומגישים לצד פסטה
מה ליד?
כל מה שאתם אוהבים ואוהב רוטב
וכמובן גם ירוקים
ש ב ת ש ל ו ם
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה