פרגיות ותפוחי אדמה של שישי: כי לפעמים הקלאסיקה מנצחת בענק

כשאני מתחילה לתכנן תפריט לשבת, אני תמיד מתחילה מהאנשים:
מי מגיע, מה הם אוהבים, ומה פחות יעבור אצלם.
וככה, לאט-לאט, מצאתי את עצמי שוב עם המחשבה על פרגיות ותפוחי אדמה.
קלאסי? לגמרי. אבל תמיד יש מקום להפתיע.
הפעם הלכתי על ארוחה שלמה בתבנית אחת.
יש משהו ממש קסום בדרך שבה הפרגיות משחררות את הטעמים שלהן במהלך הצלייה,
מטפטפות על תפוחי האדמה, נספגות פנימה ויוצרות יחד מנה אחת שמתאחדת
כמו משפחה בשולחן שבת.
לתיבול בחרתי מיקס שמזכיר לי את ניחוחות הטבית של שבת בבוקר.
אני, כידוע, אוהבת בהרט. מאוד.
ובכל זאת משתדלת לא להגזים כי לא כולם בבית מכורים לזה כמוני.
וכך נולד המתכון החדש שלי לפרגיות ותפוחי אדמה של שישי בערב:
מנה שמוכיחה שגם עם רכיבים בנאליים לכאורה
אפשר ליצור משהו חגיגי, מרשים ועמוס בטעמים של בית.
רכיבים
1 ק"ג פרגיות, חצויות
כפית גדושה פפריקה
כפית גריל עוף
1/2 כף בהרט
כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
2 כפות שמן זית
5-6 תפוחי אדמה
לרוטב
2 כפות סילאן
6 כפות מים
3 כפות שמן
1/2 כפית מלח
מעט פלפל שחור
6 שיני שום כתושות
גבעולי רוזמרין או תימין
אופן ההכנה
לתבל את הפרגיות ולהניח לשעה לפחות ספיגת טעמים.
לחתוך את תפוחי האדמה הקלופים לפרוסות דקות
תפו"א ולסדר בתבנית כך שבין שורות תפו"א אפשר יהיה לשבץ
את הפרגיות
להכין בקערית את הרוטב
להבריש את הרוטב על תפוחי האדמה בעזרת מברשת
לכסות
ולהכניס לתנור שחומם ל- 180 מעלות
למשך שעה.
ואחרי שעה להסיר את הכיסוי
ולהמשיך את האפייה לעוד 30 דקות עד שמקבל צבע יפה
סלט ירוק יתאים בול ללוות את המנה הנהדרת הזאת
