עוגת מייפל חדשה

יש מתכונים שפשוט קופצים עליך ואומרים "תכיני אותי עכשיו".
למרות שכבר יש לי בבלוג לפחות שני מתכוני מייפל אהובים,
כשראיתי את העוגה של קורין גדעון עוגה בלי מיקסר, כמה ערבובים וזהו
ידעתי שאין מצב שאני מדלגת. עשיתי לה טוויסט קטן משלי, והתוצאה?
עוגה רכה, ריחנית ומושלמת לשמור במגירת המתכונים הקבועים.
רכיבים:
3 ביצים
1/2 1 כוסות סוכר
1 כוס שמן
3/4 כוס מים
2 כוסות קמח
1 אבקת אפיה
1/4 כפית קינמון
לציפוי
כוס אגוזי מלך קצוצים גס
3 כפות סוכר
3/4 כפית קינמון
לאחרי האפיה
מייפל
אופן ההכנה:
טורפים את הביצים עם הסוכר
מוסיפים את השמן
המים
הקמח הקינמון ואבקת האפיה
מעבירים לשתי תבניות אינגליש קייק
מערבבים את חומרי הציפוי ומפזרים ע"פ העוגה
שיוש קל
ולתנור בחום 170 מעלות למשך כ- 40 דקות
