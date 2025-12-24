בריוש ממולא בטראפלס

הכל התחיל מכדורי טראפלס שנשארו לי במקפיא. ידעתי שהם טעימים מדי כדי להישכח שם,
והתחלתי לחפש להם מאפה שיהיה להם בית חם — תרתי משמע.
אחרי לא מעט חקירות ודרישות ברשת, מצאתי מתכון שחשבתי שיוכל להכיל את הטראפלס כלבבו:
בריוש רך ונעים, שמזמין מילוי שוקולדי נדיב.
הכנת הבצק הפכה מהר מאוד לפעילות משפחתית: הילדים לִשו, מילאו, גלגלו
ובעיקר נהנו מהמגע של בצק שלא נדבק ולא מתווכח.
ואז הגיע שלב האפייה… והריח שעלה מהתנור לא השאיר מקום לספק — הטראפלס מצאו את מקומם.
רכיבים:
400 גר' קמח
4 גר' שמרים יבשים
120 מ"ל חלב
4 כפות סוכר
קורט מלח
150 גר' ביצים (3 ביצים קטנות)
160 ג"ר חמאה חתוכה לקוביות
טראפלס:
200 גר' שוקולד מריר
200 מ"ל שמנת מתוקה
30 גר' חמאה
אופן ההכנה:
שמים בקערת המערבל קמח, שמרים, חלב,סוכר,מלח,ביצים
מעבדים לבצק אחיד
מתחילים להוסיף את קוביות החמאה לאט , ממתינים
להטמעת החמאה בבצק
כשהבצק הטמיע את כל החמאה מניחים להתפחה למשך כשעה
מורידים את הגובה של הבצק, מעבדים לכדור ומעבירים
למקרר להתפחה של לילה.
מכינים את הטראפלס
ממיסים את השוקולד עם החמאה וחלק מהשמנת
ומערבבים מוסיפים את שארית השמנת ומעבירים למקרר
כשמתמצק בעזרת כפית מוציאים מהקרם ליצירת תלוליות
ומחזירים למקרר או למקפיא
חשוב לעבוד מהר ובטמפרטורה נמוכה כדי שהשוקולד
לא ימס
לאחר שהשוקולד מתקשה אפשר לגלגל מעין כדורים ולשמור במקפיא לזמן השימוש
הכנת הבריוש
מחלקים את גוש הבצק ל- 2
מגלגלים כל מחצית לגלילה ופורסים כל גלילה ל- 8 פרוסות
כעת יובלי שהצטרפה להכנה מגלגלת מעין כדור מכל חלק ופוחסת
כהכנה למילוי
עכשיו מצטרפת בר ותורמת אל חלקה בהכנות
היא מברישה את הלחמניות בחלמון טרוף עם מעט חלב
ומסיימת בפיזור גבישי סוכר על הלחמניות
מתפיחים את הלחמניות כשעה
ואופים בחום 170 מעלות למשך כ- 35 דקות
זה התחיל מכדורי שוקולד שנשכחו במקפיא,
ונגמר באחד המאפים הכי מפנקים שיצאו לי מהתנור.
התוצאה מדברת בעד עצמה – גם בלי מילים.
