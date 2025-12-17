פאפאנש - הספינז' הרומני

יואב חזר מחופשת קיץ ברומניה כשכל מה שהיה לו בראש - פאפאנש, הוא רוצה כזה.
אז נאכזב אותו?
פאפאנש הם בעצם הסופגניות של הרומנים,
והם נוהגים לאכול מהן סביב חג המולד, בלווית ריבת עלי וורדים ושמנת חמוצה.
והיהודים שחוגגים בזמן הזה חנוכה אימצו את המתכון ללביבות החג.
רכיבים: לבצק:
750 גר' גבינת טבורוג (או כל גבינה לבנה כחושה ויבשה)
4 ביצים
100 גר' סוכר
250 גר' קמח
1 כף תמצית וניל
1 כף חומץ
1 כפית מחוקה סודה לשתיה
לטיגון:
120 גר' קמח לגילגול לפני הטיגון
שמן עמוק לטיגון
להגשה:
אבקת סוכר
ריבת תות או אחרת אהובה
אופן ההכנה:
מכינים את הבצק - לא במעבד מכל הרכבים לקבלת בצק אחיד
(אפשר להכין גם 3 ימים מראש ולאפסן במקרר)
הבצק דביק למדיי ולכן יש להרטיב את הידיים כשמרימים ממנו כדורי
בגודל קלמנטינה,
מגלגלים בקמח, צובטים את מרכז הכדור
בעזרת שתי אצבעות לקבלת חור במרכז ומניחים בשמן החם, הופכים כל חצי דקה
עד שמקבל צבע זהוב עמוק
ומגישים בלווית ריבה אהובה או מפודר באבקת סוכר.
המתכון של אודטה שוורץ
