טארט שוקולד צ'יפס במילוי קרם וניל

המתכון של אצבעות שוקולד צ'יפס ממולאות היווה את ההשראה למתכון הפאי הזה
שוב מצאתי בארון קרם מוכן לשימוש ואפילו פרווה
הפעם קרם וניל
מצרכים לתבנית פאי (או רינג) בקוטר 26 ס״מ:
•200 גרם חמאה רכה (לא מומסת!)
•140 גרם סוכר חום דמררה
•70 גרם סוכר לבן
•360 גרם קמח לבן
•2 ביצים M/L
•חצי כפית סודה לשתייה
•קורט מלח
•200 גרם שוקולד צ׳יפס חלב/מריר/לבן/מיקס
למילוי:
•צנצנת קרם וניל - 300 גרם
אופן ההכנה:
1) לילה לפני או כמה שעות מראש מכינים דיסקית המילוי- נעביר את הממרח וניל על נייר אפייה בתוך רינג או תבנית עגולה בקוטר קטן יותר מהתבנית שתאפו בה את הפאי ונכניס להקפאה טובה.
2) הכנת הבצק- עם וו גיטרה או מעבד מזון מכניסים את כל המצרכים מלבד השוקולד צ׳יפס ומערבבים עד לקבלת בצק אחיד, מוסיפים את השוקולד צ׳יפס (שומרים קצת בצד בשביל הקישוט) ומערבבים לעוד כמה שניות עד שכל השוקולד צ׳יפס נטמע בבצק.
נשטח את הבצק בניילון נצמד ונעביר אותו לקירור של 20 דק.
3) נחמם תנור ל180 מעלות טורבו, נוציא את הבצק מקירור ונחלק אותו ל2 חלקים שווים, נשטח חצי אחד בתחתית התבנית ורק אחרי ששיטחנו נוציא את דיסקית הקינדר ונניח במרכז (היא נמסה יחסית מהר אז לא להתמעמע), מעל דיסקית הקינדר נשטח את החצי השני של הבצק ונהדק את השוליים, אפשר לקשט מעל בעוד שוקולד צ׳יפס לא חובה.
4) נכניס לתנור שחומם מראש על 180 מעלות טורבו 23-28 דק אפייה תלוי בעוצמת התנור שלכם, העוגייה צריכה להישאר רכה מבפנים ושחומה יחסית מבחוץ.
5) נותנים לה להצטנן לפחות חצי שעה ורק אז פורסים, אפשר לשמור בקירור ולחמם לפני הגשה, ניתן להקפיא
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה