אמנון בעגבניות שרי

הרבה פעמים אני בוחרת מה להכין לפי המצאי במקרר .
שיח הבזיליקום שלי פורח במלוא עוזו, עגבניות שרי כבר פחות טריות - במקרר
אז הדילמה הייתה קצרה
נחבר את הכל לכדי מנה מנצחת ,שתפתח את סעודת השבת שלי
והאמת שזו יכולה להיות גם יופי של מנה עיקרית
כשהולכים על ארוחה פרווה.
רכיבים:
5 פילה אמנון
20 עגבניות שרי חצויות
6-8 שיני שום כתושות
6 עלי בזיליקום גדולים חתוכים לרצועות
2 כפות עירית קצוצה
כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
1/3 כוס יין לבן חצי יבש
1 כוס קרם קוקוס
מלח, פלפל שחור
אופן ההכנה:
אני מעדיפה לחצות את הפילה , בתור מנה ראשונה
יחד עם סלטים וחלה , הרוב אצלי מסתפקים בחצי פילה.
אז במקום שיחצו לי את הדג בתבנית, אני אופה חצאי פילה.
ממליחה ומפלפלת ומניחה לכמה שעות.
הפעם בחרתי לטגן את הדגים קלות, (אפשר לוותר על השלב הזה)
והנחתי בתבנית חסינת אש.
למחבת בה טיגנתי את הדגים אני מוסיפה את השום הכתוש
ואת עגבניות השרי החצויות, מבשלת מעט שיתרככו העגבניות
מוסיפה את היין ומתבלת וגם בוזקת חלק מהירוקים הקצוצים.
כמה דקות העגבניות רכות מספיק ורוב היין התאדה
זה הזמן להוסיף את הקרם קוקוס.
לתקן תיבול להביא לרתיחה ולבשל 5 דקות.
לצקת את הרוטב על הדגים, להכניס לתנור בחום 190 מעלות
למשך 12 דקות.
כשהדגים מוכנים לפזר עליהם את שארית הבזיליקום והעירית הקצוצים.
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