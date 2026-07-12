פשטידת גבינות עשירה ומשביעה שלא תרצו להפסיק להכין

יש משהו בגבינות שאני פשוט לא מצליחה לעמוד בפניו.
הן יכולות להיות הכי פשוטות ועדיין להרגיש כמו פינוק קטן באמצע היום.
אפשר לערום אותן בצלחת, סטייל ארוחת בוקר מפנקת,
ואפשר לקחת את כל הטוב הזה צעד אחד קדימה
לערבב אותן יחד עם ביצים וקמח שקדים, ולאפות למאפה מדויק, רך וטעים,
שמתאים בול לארוחת ערב.
במיוחד ליד סלט ירקות טרי ולימוני
זה כבר לגמרי הופך לארוחה שלמה ומשביעה.
כי מעבר לטעם, יש כאן גם היגיון:
שילוב של גבינות וביצים נותן חלבון איכותי, כזה שתורם לתחושת שובע
גם במהלך הארוחה עצמה וגם לשעות שאחריה, כך שפחות מרגישים צורך לנשנש בין הארוחות
וזה בדיוק מה שאני אוהבת באוכל כזה
הוא מרגיש מפנק, נראה מושקע, אבל בפועל עובד לגמרי לטובתנו.
רכיבים:
3 ביצים
1 כוס מוצרלה מגוררת
1/4 כוס פרמזן מגוררת
1 כוס פטה מפוררת
1 שמנת חמוצה
1/2 כוס גבינה (שמנת, קוטג' 5%)
4 כפות קמח שקדים
מעט מלח ופלפל שחר
אופן ההכנה:
מערבבים היטב את כל הרכבים, מעבירים לתבנית אפיה, אפשר לפזר מעל שומשום
או תבלין בייגלס ולאפות בחום 190 מעלות 30 דקות
המתכון מהבלוג של עומר מילר
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה