אני באמת לא יודעת אם הכמויות שלי קטנות מדי או שהמונדיאל הזה
פשוט הפך את כולם פה לרעבים ברמות אחרות. מה שבטוח זה
שהשילוב בין משחקים מותחים לבין קופסת עוגיות כנראה ממכר,
כי תוך יום אחד לא נשאר פירור ומצאתי את עצמי אופה שוב, יום אחרי יום.
כדי לא לשעמם את הקהל (וגם את עצמי) עם שוקולד צ'יפס בפעם המיליון,
הלכתי על שדרוג צבעוני ומחייך עוגיות קונפטי מלאות בסוכריות צבעוניות.
הן לוקחות בדיוק כמה דקות של הכנה, נכנסות לאפייה קצרה,
ומספקות את הנשנוש המושלם והכיפי שהיה חסר כאן
כדי להעביר את הדקות המותחות של המשחק.
רכיבים:
150 גרם חמאה רכה
1 כוס סוכר
1 ביצה גדולה +חלמון
1 כפית תמצית וניל
2 כוסות קמח
חצי כפית אבקת סודה לשתייה
כפית אבקת אפיה
רבע כפית מלח
חצי כוס סוכריות צבעונית
אופן ההכנה:
מקרימים את הנטורינה הרכה עם הסוכר
מוסיפים את הביצים ותמצית הוניל
ובהמשך את החומרים היבשים, מתקבל בצק קרמי יציב
שניתן להרים ממנו בעזרת כף עגולה של גלידה עיגולי בצק
להניח במרחק זו מזו, כי הן מתפשטות
להכניס לתנור בחום 180 מעלות למשך 12 דקות.
מתקבלות עוגות צ'ואיות מבפנים וקראנצ'יות במעטפת.
הכי יאמי
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