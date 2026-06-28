עוף פיקנטי בתנור - ריח של שבת

מה קורה כשאני רוצה מנה עיקרית לשבת כזו שנראית חגיגית, מריחה כמו בית,
אבל לא שולחת אותי ישר לעולמות של קינוח?
אני הולכת על הדבר הכי בטוח שיש: עוף בתנור. אבל לא עוד עוף "רגיל",
אלא כזה שמקבל תיבול פיקנטי מראש, מלא שום, כמו הונגריה אמיתית
שנספג לו בנחת, ויוצא מהתנור ממש דקות לפני הדלקת נרות.
התוצאה? מנה שלא צריך אפילו לחמם לפני ההגשה ריח מטורף, טעם עמוק, והכול עם מינימום מאמץ.
היופי? זו אחת המנות הכי קלות שיש. מערבבים, מתבלים, מניחים… והתנור עושה בשבילכם את כל
העבודה.
ומה ליד?
אצלנו תפוחי אדמה הם תמיד אורחי כבוד, אבל הפעם הלכתי על משהו נוסף,
שמרים את כל העסק: סטייק כרובית צלוי, שמתקבל זהוב, קריספי מבחוץ ורך מבפנים
תוספת מושלמת לצד עוף פיקנטי ועסיסי.
מוכנים למנה שתכינו פעם אחת ותיכנס לכם לשגרה של כל שבת?
רכיבים:
5 כרעיים מחולקים לשוק וירך
משחת תיבול:
2-3 כפות שמן
כף תבלין גריל עוף
1/2 כף פפריקה מתוקה (אפשר לשלב עם פפריקה מעושנת)
כף גדושה אבקת שום
כפית גדושה מלח
מעט פלפל שחור
אופן ההכנה:
מכינים את התיבול יוצקים על נתחי העוף ומניחים לספיגת טעמים, כמה?
אני משתדלת לתבל כבר בחמישי בערב .
בתבנית האפיה אני פורסת 2 בצלים, ובטטה (אופציונאלי)
מתבלת במלח, פפריקה ושפריץ מספריי שמן
מניחה את העוף מעל, סוגרת ומכניסה לתנור לאפיה בחום 195 מעלות למשך שעה ורבע.
בהמשך מסירה את הכיסוי וממשיכה לאפיה להשחמה עוד כ- 30 דקות.
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