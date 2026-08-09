פילה אמנון בקרם פלפלים קלויים

למרות שהג’וניורית שלי ממש לא מחובבי הפלפלים.
אבל מה לעשות, לפעמים חייבים קצת שינוי.
קרם פלפלים קלויים הוא אחד הרטבים שאני הכי אוהבת, עשיר, קטיפתי ובעל טעם מעושן
רק תיבול מוקדם ובישול קצרצר ברוטב – והתוצאה חגיגה של צבע וטעם.
רכיבים:
3 שיני שום
שמן זית
6-8 עלי בזיליקום
4 פלפלים אדומים /צהובים
1 כוס קרם קוקוס
מלח, פלפל שחור
כפית פפריקה מעושנת
1/2 כפית פפריקה מתוקה
קורט סוכר
אופן ההכנה:
קולים את הפלפלים, קולפים ומנקים מגרעינים
שוטפים את הדגים היטב, ממליחים, מפלפלים ומטפטפים מיץ לימון
מניחים לספיגת טעמים לכמה שעות.
מבלנדרים את הפלפלים הקלויים עם עלי הבזיליקום וקרם קוקוס
בסוטאז מזהיבים את השום בשמן זית, מוסיפים את קרם הפלפלים והתיבול
ומבשלים 5 דקות
מניחים את הפילטים ברוטב ומבשלים 15 דקות
מתקנים תיבול
בוזקים פטרוזיליה קצוצה ומגישים.
זה יופי כמנה ראשונה או כעיקרית על הר אורז לבן
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