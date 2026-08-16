רוטב בשר טחון - בולונז אבל אחרת

זה התחיל כמו בולונז אך כשהבנתי ,שהירקות נותני הטעם חסרים לי
המתכון שלי קיבל סטיה הצידה, לרוטב בשר טחון
דומה אבל אחר, וממש מיוחד וטעים
רכיבים:
1 ק"ג בשר טחון
2-3 בצלים קצוצים
8-10 שיני שום כתושים
1 גזר מגורר
1 קופסת רסק עגבניות
1/3 כוס יין אדום יבש
4 כוסות מים שמוסיפים במנות
2 כפיות מלח
1 כפית גדושה אבקת מרק עוף
כפית פפריקה מתוקה
1 כפית תבלין גריל עוף
1/2 כפית פלפל שחור
מעט בזיליקום וטימין יבשים
פטרוזיליה קצוצה
אופן ההכנה:
אני בחרתי בשל במחבת גדולה וכך לא יכולתי להוסיף
את כל כמות הנוזלים בבת אחת, הוספתי בכל פעם שהנוזלים במחבת התאדו.
מתחילים בהזהבת הבצלים, מוסיפים את השום הכתוש והגזר המגורר
מאדים 5 דקות, מוסיפים את הבשר הטחון ובעזרת שתי כפות עץ מפרידים ומפוררים לגושישים קטנים
כשכל הבשר מחליף צבע מאדום לאפרפר מתבלים, מכסים במים ומבשלים, מוסיפים תוך כדי גם את היין
ובסה"כ מבשלים כשעה ורבע, בחצי שעה האחרונה מוסיפים את הפטרוזיליה הקצוצה
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