גאלט תפוחים זריז – כשבצק עלים עושה את העבודה

גאלט תפוחים – הטארט המרושל והאהוב מהמטבח הצרפתי,
והפעם בגרסה עוד יותר ידידותית: עם בצק עלים.
זה אומר פחות התעסקות ויותר הנאה, לעומת הגאלט הקלאסי שמכינים מבצק פריך.
כמצע בחרתי בריבת משמש, שמתחברת נפלא למתיקות ולחמיצות העדינה של התפוחים.
בשבילי, פרוסת עוגת תפוחים חמימה ולצידה כדור גלידת וניל
היא לגמרי הקינוח המנצח של סעודת שבת.
תראו כמה זה פשוט ותרוצו להכין.
רכיבים:
1 חב' בצק עלים מצונן (300 גר')
4 תפוחים קלופים ופרוסים לפרוסות דקות
1 צנצנת ריבת מישמש
50 גר' נטורינה מרוככת עם 1/2 כפית קינמון
3 שקיות סוכר וניל
1/2 כפית קינמון
קליפה מגוררת מלימון
מיץ מחצי לימון
אופן ההכנה:
פורסים את בצק העלים בתבנית עגולה 26 כששולי הבצק גולשים החוצה
מפזרים על הבסיס 3-4 כפות ריבה מרוככת
מערבבים את פרוסות התפוחים עם סוכר וניל קינמון, קליפת לימון מגוררת ומיץ לימון
עורמים על הבצק כעת מרימים את שולי הבצק כדי כיסוי חלקי של התפוחים
מפזרים מקרם הנטורינה והקינמון ע"פ התפוחים
מכניסים לתנור שחיממנו מראש ל- 200 מעלות למשך 35 דקות.
מחממים 1-2 כפות ריבה עם כף מיץ לימון ומורחים ע"פ שולי העוגה וע"פ התפוחים
מחזירים לתנור לעוד 10 דקות .
להגיש בטמפרטורת החדר ואפשר אפילו חימום קל
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