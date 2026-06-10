טארט דובדבנים מיקס וגמרנו

זה התחיל בדובדבנים שהציצו אליי מהמקרר בשישי בבוקר – יפים, עסיסיים,
ובקצב הזה גם על סף קלקול. התפריט כבר היה סגור, אבל ברור היה לי,
הדובדבנים האלה חייבים להפוך לעוגה. וככה, ברגע של ספונטניות,
נולדה לה בחושה קלילה וטעימה במיוחד עם קמח שקדים שמשדרג את המרקם,
ומלא־מלא דובדבנים בכל ביס.
החלק הכי קשה? לגלען. אבל גם לזה יש פתרון – מצאתי לי עוזר נמרץ שעשה את זה בשמחה.
והתוצאה? טארט דובדבנים - קינוח מופלא ביחוד לצד כדור גלידה.
רכיבים:
2 ביצים
1 כוס סוכר 200 גרם
½ כוס שמן 120 מ״ל
1 גביע שמנת חמוצה של פעם 200 מ״ל, לגירסה פרווה מחליפים במעדן וניל סויה
1 כפית תמצית וניל
1 כוס קמח 140 גרם
¾ כוס קמח שקדים 75 גרם
1 כפית אבקת אפייה
קורט מלח
350 גרם דובדבנים מגולענים
אופן ההכנה
מחממים תנור ל-180 מעלות.
משמנים היטב את התבנית.
בקערה גדולה ובמטרפה טורפים ביצים וסוכר לתערובת אחידה (אפשר להשתמש במיקסר יד אבל לא חובה).
מוסיפים את השמן והשמנת תוך כדי ערבוב.
מוסיפים קמח, קמח שקדים, אבקת אפייה, מלח ומערבבים.
מערבבים להטמעה ולא יותר.
מוסיפים לבלילה 3 כפות מהדובדבנים, מערבבים ויוצקים את הבלילה לתבנית
מניחים את הדובדבנים בחופשיות ע"פ הבלילה.
אופים כשעה עד שהעוגה יציבה ומזהיבה וקיסם הננעץ בה יוצא יבש.
בוזקים אבקת סוכר ומגישים
שומרים במקרר, אב לממליצה להוציא כשעה לפני ההגשה , כמו כל בחושה
היא במיטבה בטמפרטורת החדר.
את המתכון הביאה אפרת ליכטנשטט עם התאמות קלות שלי
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