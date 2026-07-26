סינבון בבחושה

אין דבר שמחמם את הלב כמו ריח משכר של קינמון
שמציף לאט לאט את הבית ומושך את כולם ישר למטבח.
כשהיא יוצאת מהתנור, מתגלה עוגה ברכות עננית ועסיסיות עשירה כזו שפשוט נמסה בפה
ונשארת רכה גם למחרת, אם לא חוסלה קודם..
השילוב בין הארומה העמוקה של הקינמון למרקם המלטף מייצר תחושה ביתית
ומנחמת מהביס הראשון. והכי כיף? היא קלה להכנה ונעלמת מהשיש תוך שנייה.
עוגת קינמון אמריקאית – סינרול
( 2 תבניות אינגליש קייק )
לעוגה:
3 כוסות קמח (420 גרם )
1 כוס סוכר (200 גרם )
1 וחצי כוסות מים
2 ביצים
1/2 כוס שמן קנולה
3 כפיות אבקת אפייה
1 כפית סודה לשתייה
קורט מלח
למלית קינמון:
120 גרם נטורינה רכה
1 כוס סוכר חום בהיר ( 200 גרם )
2 כפות קמח
2 כפיות קינמון
שטרוייזל:
45 גרם נטורינה קרה חתוכה לקוביות
1/2 כוס סוכר חום בהיר ( 100 גרם )
1/2 כוס קמח ( 70 גרם )
1 כפית קינמון
לזיגוג:
100 גרם אבקת סוכר מזון
2 כפות מים
אופן ההכנה:
מחממים תנור ל-170 מעלות, מצב סטטי.
מתחילים עם בלילת העוגה: בקערת המיקסר מניחים ביצים , סוכר ומים , טורפים עד איחוד.
מוסיפים את השמן
מערבבים את החומרים היבשים :קמח, אבקת אפייה ואבקת סודה לשתייה, מוסיפים לבלילה
ומערבבים לאיחוד
עוברים למלית הקינמון: בקערה מניחים נטורינה רכה , סוכר חום וקינמון בעזרת מזלג או מטרפה
מערבבים היטב עד קבלת משחה מעט גרגירית ואחידה. מוסיפים את הקמח, מערבבים היטב עד שהוא
נטמע בבלילה.
הרכבת העוגה: משמנים תבניות אינגליש קייק . מניחים 1/3 גובה מבלילת העוגה.
מעל הבלילה מניחים 5 כפות של מלית הקינמון , בעזרת שיפוד או סכין יוצרים ציור של שיש.
מעל מניחים עוד כמה כפות של הבלילה הלבנה משיישים שוב בעזרת להב של סכין.
מכניסים לתנור לאפייה
מכינים את השטרוייזל: במעבד מזון מניחים חמאה, קמח, סוכר חום וקינמון,
טוחנים עד מרקם פירורי.
לאחר אפייה של 12 דקות מפזרים מעל כל עוגה שכבה של פירורי שטרוייזל.
ממשיכים לאפות עוד כ- 25 דקות או עד שקיסם שננעץ יוצא עם פירורים לחים,
תשימו לב שאתם התבנית שלכם גבוהה וגדולה זמן האפייה יתארך.
מוציאים את העוגה מהתנור ומקררים
מכינים את הגלייז: בקערה מניחים אבקת סוכר ומים, טורפים היטב.
מזלפים ע"פ העוגות
המתכון מהבלוג של עדיקוש עם התאמות שלי
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