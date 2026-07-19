שגר, ערבב, שכח – וקבל מוקפץ מושלם מהתנור

יש מנות שנראות מושקעות, אבל בפועל הן פשוטות להפליא
וזה בדיוק הסיפור של המוקפץ הזה. כל הטוב של ירקות צבעוניים, אטריות אורז רכות
ותיבול אסייתי עדין אבל בלי לעמוד מעל הווק ולערבב.
במקום טיגון, הכול נכנס יחד לתבנית אחת, נעטף ברוטב, ונכנס לתנור.
בלי לכלוך, בלי סיר נוסף לאטריות, ובלי לעמוד ולבדוק כל דקה רק “שגר ושכח”,
והתוצאה? מוקפץ אפוי עם טעמים עמוקים, ירקות שמרקם שלהם מושלם
ואטריות שספגו בדיוק את הכמות הנכונה של הרוטב.
מנה אחת, תבנית אחת, המון טעם והרבה נחת.
רכיבים:
1/8 כרוב חתוך לרצועות
1 גזר חתוך לגפרורים
1 קישוא חתוך לגפרורים
5-7 פטריות פרוסות לפרוסות עבות
1 כוס אפונה קפואה
2 בצלים פרוסים
180 גר' אטריות אורז דקות
נוזל בישול
1/4 1 כוסות קרם קוקוס
1/4 1 כוסות מים
6 כפות סויה
4 כפות רוטב צ'ילי מתוק
2 כפות סוכר חום
1/4 כפית מלח
אופן ההכנה:
מכינים את נוזל הבישול בתבנית חסינת אש
מניחים את אטריות האורז והירקות
מכסים
ומעבירים לתנור מחומם ל- 180 מעלות, למשך כ- 40 דקות
פעמיים במשך האפייה מערבבים קלות את תוכן התבנית.
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