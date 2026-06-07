קציצות אמנון ברוטב ירקות סטייל דג מרוקאי

זה התחיל מרגע של ספונטניות מוחלטת במטבח
ומבט חטוף במקפיא שגילה שקית עם פילה אמנון.
בלי רשימות ובלי חישובים מצאתי את עצמי מפשירה ,טוחנת והופכת אותם
לקציצות רכות ומופלאות, כמעט עננים.
את הקציצות הכנסתי לרוטב ירקות עשיר, כזה ששואב השראה מהדג המרוקאי המסורתי
אבל עם הטוויסט שלנו. לא חריף כי זה פשוט לא הקטע שלנו,
אבל מתובל היטב ביד נדיבה עם שום כתוש, כוסברה טרייה ושמן זית טוב ,
שנותנים עומק וריח של בית. זה סיר שכולו נחמה, ריחות של שבת , ומרקם נימוח
רק חסרה החלה שתספוג את הרוטב .
רכיבים:
5 פילה אמנון מופשרים, מתובלים במלח ומיץ לימון
חופן כוסברה
4 שיני שום
1/2 כפית פפריקה מתוקה
כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור
1/2 כפית כמון
קליפה מגוררת מ-1/4 לימון
3 כפות שמן זית
1 ביצה
רוטב:
6 שיני שום כתושות
1 פלפל אדום חתוך לרצועות דקות
3 עגבניות חתוכות לקוביות
1 רסק עגבניות
2 כוסות מים
קופסא קטנה של חומוס מבושל
כפית מלח
כף פפריקה
כפית כמון
1/4 כפית פלפל שחור
כוסברה קצוצה
מיץ מחצי לימון
אופן ההכנה:
קוצצים את הכוסברה והשום במעבד מזון, מוסיפים את הפילה אמנון וקוצצים
למרקם טחון גס, מוסיפים את שאר הרכיבים ומניחים לספיגת טעמים.
בינתיים מזהיבים קלות את השום בשמן זית, מוסיפים את הפלפל והעגבניות ומאדים מספר דקות
מוסיפים 1 רסק עגבניות ומתבלים
מוסיפים את המים , מביאים לרתיחה ומבשלים כ- 20 דקות, מוסיפים את גרגרי החומוס
מתקנים טעמים
מגלישים לסיר בידיים משומנות קציצות קטנות (בגודל כדור פינג פונג) מכסים את הסיר
ומבשלים כ- 30 דקות, על להבה נמוכה, מידי פעם מטלטלים את הסיר, ממש לא מערבבים בכף
אם חסר נוזלים , אפשר להוסיף מעט.
כשמוכן מפזרים עוד מעט כוסברה ופטרוזיליה קצוצים ונהנים, עם חלה רכה וטעימה.
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