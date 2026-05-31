לחמניות אבל קטו

לפעמים אני חוטאת במנות ללא קמח וללא סוכר,
לא מתוך אידיאולוגיה גדולה אלא פשוט מתוך סקרנות.
המטבח הקטוגני יודע לפעמים להפתיע עם פתרונות שהם גם טעימים
וגם נותנים תחושה קצת יותר קלילה אחרי האכילה. לא משהו שאני חיה עליו ביום-יום,
אבל מדי פעם נחמד לגלות שאפשר ליהנות מנשנוש טוב בלי כל הקמח והסוכר.
כשראיתי את המתכון ללחמניות האלה ברשת הייתי סקפטית למדי.
בכל זאת, לחמנייה בלי קמח נשמעת כמו רעיון שיכול בקלות לאכזב.
אבל באחד הימים, כשלא מצאתי לי נשנוש הגון בבית, החלטתי שאין לי באמת מה להפסיד.
ואז גיליתי שזה גם עובד… וגם טעים.
והבונוס הגדול?
זה כל כך פשוט להכנה:
רכיבים:
1 קופסת טונה בשמן, מסוננת
2 ביצים
כפית אבקת אפיה
1/2 כפית אבקת שום
מעט מלח
את כל זה טחנתי היטב בבלנדר סטיק
העברתי לתבניות ח"פ , פיזרתי מעל את המיקס שמיועד לבייגלים
ולתנור, 190 מעלות למשך 25 דקות.
תראו איזה יופי זה נראה
הביס המושלם
