עוגת מוס שוקולד דובאי

אני לא יכולה להכביר במילים על ההייפ הגדול סביב שוקולד דובאי
הקינוח שכבש את העולם בזכות שילוב מפתיע ומתוחכם של מרקמים וטעמים.
מדובר בטבלת שוקולד שמכילה קרם פיסטוק עשיר ושערות קדאיף פריכות.
הטרנד התחיל בדובאי כממתק ייחודי עם נגיעות מהקינוחים המזרח-תיכוניים,
והטעם הזה של פיסטוק ולעיתים גם טחינה עם פריכות קלאסית של אטריות הקדאיף
שמשלב בין המסורתי לחדש.
כשחשבתי להכין גרסה משל עצמי, ידעתי שאני לא רוצה רק לבזבז זמן על טרנד
אלא להביא לידי ביטוי את מה שהופך את השוקולד הזה לכל כך מיוחד:
עומק טעם, מרקמים מנוגדים וטעמים שמתחברים לרגע של פינוק אמיתי.
כך, נולדה עוגת מוס שוקולד מיוחדת
עשירה, קרמית, עם כל אותם תוספות של פיסטוק וקראנץ’ של קדאיף
שהופכת כל ביס למפנק במיוחד.
הוא לא סתם קינוח אלא חוויה שמשלבת בין נפלאות המטבח המזרח-תיכוני
לקלאסי של מוס שוקולד מושחת.
אז כך מכינים את הקנוח הזה:
מוס שוקולד:
300 גר' שוקולד מריר
2 כוסות שמנת צמחית לקצפת
כף ברנדי
אטריות קדאיף:
150 גר' אטריות קדאיף (זה מוצר שאפשר למצוא במקפיאים במרכולים השונים)
2-3 כפות קרם פיסטוק
50 גר' פיסטוקים קצוצים גס
ציפוי:
100 גר' שוקולד מריר
100 מ"ל שמנת צמחית
לעיטור (אופציונאלי)
50 גר' שוקולד לבן
כפית ממרח פיסטוק
אופן ההכנה:
מוס שוקולד
ממיסים במיקרו את השוקולד עם כוס אחת שמנת לקצפת,
מערבבים היטב ומעבירים למקרר לכמה שעות להתקרר.
בהמשך מעבירים לקערת מיקסר, יחד עם הכוס שמנת לקצפת הנותרת
ומקציפים לקצף יציב.
הכנת האטריות:
נפורר 150 גר' אטריות במחבת ונזהיב יפה, נערבב עם קרם פיסטוק
ונניח בצד להתקרר.
הרכבה:
בתחית קערת ההגשה נניח 2/3 מכמות מהאטריות - לבסיס
מעל נמרח את מוס השוקולד ונעביר לחצי שעה התייצבות במקרר.
נכין את הציפוי :
נמיס את השוקולד במיקרו עם השמנת לקצפת, נערבב לאחידות
וניצוק על המוס.
את שארית האטריות נפזר בשולי הקערה
ובאמצע נפזר פיסטוקים קצוצים
בא לכם את זה באישי? גם הולך
