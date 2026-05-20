Triple Berry Bliss cheesecake עוגת גבינה חגיגת פירות יער

כשיש בבלוג מעל מאה (!) עוגות גבינה – עם טעמים, תוספות, מרקמים, גרסאות אפויות, קפואות וקרות – לא פשוט להמציא את הגלגל… או את ה־Triple 😉
אז כשבא לי באמת להתחדש, אני נכנסת לאתר של Cheesecake Factory לחפש השראה.
וככה גיליתי את Triple Berry Bliss Cheesecake
עוגה שנראית כמו מופע סיום של עונה חגיגית:
בסיס דק של בסקוויטים, מעליו שכבת גבינה עשירה עם מערבולת יש פירות יער,
מעל עוגת וניל רכה עם מיקס פירות יער ממרקחת שבשלתי.
כל זה עטוף בציפוי לימוני עדין ונגיעות של שוקולד לבן.
נכון שאתם כבר מחממים תנור?
בתבנית 22
הרכיבים:
בסיס:
200 גר' ביסקויטים טחונים
75 גר' חמאה
מרקחת פירות יער
2 כוסות תות שדה
2 כוסות דובדבנים מגולענים
1 כוס אוכמניות
סרט מקליפת לימון
3/4 כוס סוכר
1/4 כוס מים
עוגת גבינה
750 גר' גבינת שמנת
1/3 1 כוס סוכר
כפית תצית וניל
2 כפות מיץ לימון
קליפה מגוררת מחצי לימון
3 ביצים
2 כפות אינסטנט פודינג וניל
עוגת וניל:
115 גר' חמאה רכה
1/2 כוס סוכר
2 ביצים
1/4 כוס חלב
קליפה מגוררת מחצי לימון
כף מיץ לימון
1 כוס קמח+כפית אבקת אפיה
קורט מלח
ציפוי:
250 גר' אבקת סוכר
80 גר' חמאה
מיץ לימון
אופן ההכנה:
מתחילים עם המרקחת ומבשלים כ - 40 דקות, על להבה נמוכה
אם יש צורך מוסיפים כ- 1/4 כוס מים
כך שהפירות יתרככו חלקית
מסירים מהאש ומניחים להתקרר היטב.
מכינים את בסיס הבסקויטים, משטחים בתבנית
אפשר לאפסן בינתיים במקרר, אני מעדיפה לאפות
בחום 180 מעלות 15 דקות ולקרר, כך הבסיס נשאר פריך.
מערבבים את חומרי עוגת הגבינה
לוקחים חצי מהמרקחת וטוחנים קלות, מוסיפים למרקחת 3-4 כפות מקרם הגבינה.
יוצקים את קרם הגבינה על הבסיס
מעל יוצקים את הקרם עם הפירות ומשיישים
מעבירים לתנור בחום 165 מעלות ואופים 30 דקות.
בזמן שהעוגה בתנור מכינים את עוגת הוניל:
מקציפים את החמאה עם הסוכר לקבלת קציפה נאה, מוסיפים
את הביצים אחת אחת, קליפת הלימון ואת הקמח והחלב
לקבלת בלילה סמיכה
מקפלים לתוכה 2-3 כפות ממרקחת הפירות
את שאר הפירות מורחים על עוגת הגבינה
מניחים מבלילת עוגת הוניל על עוגת הגבינה, בעזרת כף משטחים
את הבלילה כך שתכסה את פני העוגה
ומחזירים לתנור
לחום 170 מעלות לעוד כ- 35-40 דקות.
מקררים את העוגה בתנור ואח"כ במקרר
מכינים את הציפוי - כשהעוגה קרה לגמרי ויוצקים ע"פ העוגה.
מחזירים למקרר להתמצקות.
