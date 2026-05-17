שוקולד, אוריאו וקרמל נפגשים בתוך ענן של גבינה

רגע לשבועות ואני מחפשת מתכון שעוד לא היה פה, הפעם על הפרק עוגה מהירת הכנה,
כזאת שאי אפשר לפול איתה
עוגה לא אפויה והפור נפל על עוגה הנקראת TURTLE LUSH וכל כך למה? כמובן שהלכתי לחפש
וזה מה שמצאתי המונח Turtle Lush מתייחס לעוגת שכבות קרה
(ללא אפייה או עם אפייה קלה של התחתית)
המשלבת את טעמי ה"טרטל" הקלאסיים: שוקולד, קרמל ופקאנים.
העוגה בנויה בדרך כלל מהשכבות הבאות:
תחתית: פירורי עוגיות (לרוב שוקולד או לוטוס) מעורבבים עם חמאה .
שכבת גבינה: תערובת אוורירית של גבינת שמנת, סוכר וקצפת.
שכבת פודינג: בדרך כלל פודינג שוקולד עשיר.
ציפוי: שכבת קצפת שמעליה מזלפים בנדיבות סירופ שוקולד, סירופ קרמל והרבה פקאנים קצוצים.
השם "Lush" (בתרגום חופשי: רענן או עשיר) ניתן לה בגלל המרקם הקרמי והרך שלה,
שמזכיר מוס או טרייפל.
רכיבים:
תחתית:
1 קופסא של עוגיות אוריאו (170 גר)
קרם גבינה (2 שכבות)
3 מיכלי שמנת מתוקה
1 גבינת שמנת נפוליאון (225 גר)
2/3 כוס אבקת סוכר
2 כפות אינסטנט פודינג וניל
פודינג שוקולד:
3/4 1 כוסות חלב
1 חב' פודינג שוקולד פרלין אספרסו
ציפוי:
חופן אגוזי פקאן קצוצים גס
גנאש שוקולד :100 גר' שוקולד+100 מ"ל שמנת מתוקה לחמם ולערבב לתערובת אחידה
קרמל: 100 גר' סוכר חום להתיך +100 מ"ל שמנת מתוקה+30 גר' חמאה.
אופן ההכנה:
טוחנים את העוגיות, ומרפדים תחתית של תבנית.
מקציפים את השמנת המתוקה עם אבקת הסוכר וכף אינסטנט פודינג וניל.
מעבירים מחצית מהקציפה לתבנית ומיישרים.
מערבבים את אבקת הפודינג שוקולד עם החלב לתמיסה אחידה ללא גושישים
ויוצקים על שכבת הקצפת.
מקררים את העוגה כ- 20 דקות ומניחים מעל את שארית הקציפה הלבנה.
מעבירים ל מקרר לקירור של כשעה, בזמן הזה נכין את הציפוי ,נקרר אותו
ונעביר לשקיות זילוף.
כעת אפשר לזלף על העוגה את הגנאש ואת הקרמל
ולבסוף לפזר את האגוזים הקצוצים.
חנה, נראה מושלם! באיזו תבנית השתמשת??השבמחק