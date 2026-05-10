עוגת דובדבנים בחושה

משנה שעברה אני שומרת לי במקפיא קופסת דובדבנים שהקפאתי בסירופ סוכר בסוף העונה, היו לי מחשבות
להכין משהו בטו בשבט, בכל זאת אין דובדבנים בחורף, לא יצא.
אנחנו אוטוטו בפתחה של עונת דובדבנים חדשה, אין מצב שהדובדבנים בסירופ יחכו לחורף הבא.
אז מהר הפשרתי אותם וערבבתי לתוך עוגה בחושה
מהר מהר - תרתי משמע, אפילו למיקסר לא נצרכתי .
רכיבים:
4 ביצים
2/3 כוס שמן
1 כוס סוכר
קליפה מגוררת מלימון
1/2 1 מיכלים של מעדן אלפרו וניל או שמנת חמוצה
1/2 2 כוסות קמח
1 א. אפיה
1 כוס דובדבנים מגולענים (או דובדבנים משומרים)
1/4 כוס מיץ תפוזים
אופן ההכנה:
טורפים את כל החומרים יחד יוצקים לתבנית אפיה בגודל דף מדפסת A4
מפזרים מעל 2 כפות סוכר
ואופים בחום 165 מעלות למשך כ- 45 דקות
כמו כל עוגה בחושה היא לא עושה הרבה רושם
אך כשפורסים ונוגסים מבינים שלא מסתכלים בקנקן אלא במה שבתוכו
וזו עוגה בעלת מרקם וואו, עסיסית ולא מידיי מתוקה
בול מה שאני מחפשת לי ליד הקפה של אחה"צ.
