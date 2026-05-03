רוטב סאטה אהוב עלינו מאוד,
ובכל זאת, משום מה הוא תמיד נשאר בקטגוריית הגיוון
כזה שמגיח מדי פעם לארוחות ברביקיו,
אהוב מאוד על כולם אבל לא משתלב לי במטבח ביומיום
אחרי איספור וריאציות סביב
פפריקה, גריל עוף, שום,
עם ירוקים, בלי ירוקים,
טעים, מוכר, צפוי
הרגשתי שמגיע איזה טוויסט בתיבול הפרגיות שלי
ואז זה התחבר:
יש חמאת בוטנים שהפג תוקף שלה ממש מעבר לפינה,
יש פרגיות יפות שמחכות לתיבול,
ויש צורך אמיתי בגיוון שלא מרגיש כמו פשרה.
וככה, בלי יותר מדי מחשבה אבל עם כוונה ברורה,
נולדה מנה עיקרית מחודשת
פרגיות ברוטב סאטה קטיפתי, עוטף,
כזה שמרגיש מוכר ובו־זמנית רענן,
ומזכיר לפעמים שכל מה שצריך
זה להוציא חומר גלם אהוב
מהמשבצת שבה נעלנו אותו.
רכיבים:
1 קג פרגיות
למרינדה:
3 כפות חמאת בוטנים טבעית
5 כפות סויה
1 ס"מ ג'ינג'ר מגורר
1 כף קארי
מיץ חצי לימון
4 שיני שום כתושות
1/2 כפית מלח
2-3 כפות מים חמים או קרם קוקוס לדילול
כף פטרוזיליה קצוצה
אופן ההכנה:
מתחילים בהכנת המרינדה ובתיבול הפרגיות, ככה להשאיר אותם כמה שעות לספיגת טעמים.
מסדרים בתבנית את נתחי הפרגית
ומכניסים לתנור שחיממנו מראש ל- 200 מעלות,
למשך חצי שעה בערך.
ומה ליד?
ברוקולי צלוי , מתובל בשמן זית, אבקת שום, מלח
ואורז אטריות צבעוני
