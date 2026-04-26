עיקרית של שבת, עוף ותוספות בתנור

איכשהו נדמה שכל מתכון לעוף בתנור
חייב היום לעבור דרך דבש, סילאן או צ’ילי מתוק. זה טעים, כן, אבל גם קצת מיצה את עצמו.
הפעם רציתי עוף אחר. בלי מתיקות בכלל. עוף שמקבל צבע וטעם מתיבול נכון, עם שום,
תבלינים ושמן טוב, ויוצא מהתנור ריחני, עסיסי ומלא טעם.
עיקרית של שבת שמוכיחה שלא צריך סוכר כדי לקבל עוף יפהפה וטעים באמת,
כזה שגם התוספות לידו מרוויחות ממנו.
ככה זה הולך:
5 כרעיים מחולקות
מרינדה:
2 כפות רסק עגבניות
1/4 כוס מים
כפית מלח
1/2 כפית פלפל שחור
1 כף פפריקה מתוקה
6-8 שיני שום כתושות
כפית אורגנו
תמיד כדאי להשתדל לתבל כמה שעות לפני האפיה, העוף מספיק
לספוג טעמים והמנה יוצאת טעימה הרבה יותר.
2 בצלים פרוסים
אופן ההכנה:
מפזרים בתבנית האפיה את הבצלים הפרוסים
מסדרים מעל את נתחי העוף, מכסים ואופים שעה בחום 190 מעלות
מסירים את הכיסוי ואופים עוד 30 דקות להשחמה יפה.
ומה ליד?
מבחינתי מיציתי למנה הזאת את השימוש בפפריקה אז את תפוחי האדמה
הכנתי כמעט כמו שראיתי אצל אמא שלי.
מתחילים בלבשל חתיכות לא גדולות של תפו"א במים מומלחים קלות
10 דקות לאחר הרתיחה.
מסננים
מערבבים עם שמן, מלח ופלפל שחור
ואופים כ- 40 דקות בחום 200 מעלות.
כעת מוציאים מהתנור ומניחים התקרר כמה דקות
מכינים מיקס של פטרוזיליה קצוצה ושום כתוש ומפזרים על תפו"א
מקפיצים בזהירות ונהנים מתוספת שהיא ממש לא שגרתית.
פינת הירק - כרובית אפויה ברוטב שווה
ש ב ת ש ל ו ם
