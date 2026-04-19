עוגה ליום העצמאות

אחרי שאכלנו מלוא הצלחת בשרים, סלטים ומיני אוכל קטן
מגיע תור הקינוח
אין ארוחה שלמה בלי משהו מתוק לקינוח
ואין יום הולדת בלי עוגה
אז לכבוד יום ההולדת של מדינת ישראל בחרתי להכין עוגת תלישות
שושני בצק שמרים רך ומתמסר ממולאים בשוקולד, ומזוגגים בסוכר, אי אפשר להפסיק עם זה.
לבצק נצטרך:
1/2 4 כוסות קמח
1/2 כוס סוכר
1 כף שמרים יבשים
כפית תמצית וניל
100 גר' נטורינה רכה
2 ביצים
1/2 2 כוסות מים פושרים
קורט מלח
לשים בצק אחיד מניחים להתפחה של כשעה
מחלקים ל- 4 מרדדים למלבן דק
מורחים מילוי שוקולד (ממרח השחר עושה עבושה מעולה)
מגלגלים וחותכים לפרוסות ברוחב 2.5- 3 ס"מ
מסדרים בתבנית על נייר אפיה ומניחים לתפיחה של כחצי שעה.
אופים 20 דקות בחום 175 מעלות
מוציאים לקירור
מכינים את הזיגוג :
300 גר' אבקת סוכר
3 כפות שמן
מים חמים 4-6 כפות ככה שיתקבל זיגוג לבן חלבי
מורחים על השושנים
