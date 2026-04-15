יום עצמאות מה כבר אפשר לחדש?

אומרים שסוס מנצח לא מחליפים ומי שאמר את זה, ידע בדיוק על מה הוא מדבר.
כבר שנים שאני מארחת את אותה חבורה אהובה במנגל העצמאות המסורתי שלנו.
מכירה את כולם, יודעת בדיוק מי אוהב מה
ואיזה מאכלים ייעלמו תוך שנייה מהשולחן, ואילו יישארו מיותמים על הצלחת
מצד אחד, אני לא רוצה להמציא את הגלגל כל שנה מחדש. מצד שני,
קשה לי לחזור בדיוק על אותו תפריט מהשנה שעברה.
אז אני בוחרת בפתרון האהוב עליי שינויים קטנים שעושים הבדל גדול
השנה, לפני שהבשרים הכבדים עולים על האש,
אני מגישה שושני טורטיה ממולאות בבשר
אז איך?
רכיבים:
1 ק"ג בשר צלעות טחון
1 בצל קצוץ
חופן עלי פטרוזיליה קצוצים
כפית פפריקה מתוקה
1/2 1 כפיות מלח
1/2 כפית פלפל שחור
1 כפית ראס אל חנות
1/4 כוס שמן
את כל זה כדאי להכין כמה שעות לפני ככה הבשר מטמיע לתוכו את התיבול
וכן חובה ללוש את עיסת הבשר היטב
אופן ההכנה:
מהדקים על הטורטיות מהבשר המתובל - שכבה דקה
ומגלגלים
משחילים שיפודי עץ
סלסת ירקות
טחינה ירוקה
צ'ימיצ'ורי
עצמאות שמח
