עוגת שקדים בטעמי סינבון

ב"מחברת" המתכונים לפסח יש כמה מתכוני עוגות שהפכו עם השנים לנכסי דלא ניידי,
כאלה שלא מוותרים עליהם, ויש גם כאלה שמתווספים אליהם מדי פעם
ומנסים את מזלם על שולחן החג. את המתכון הזה פגשתי ברשת,
והיות שקינמון הוא אחד התבלינים האהובים עלי, היה ברור לי שהשנה אנסה אותו.
הוא גם נטול גלוטן ולא צריך להפריד ביצים, מבחינתי כבר התחלה מבטיחה.
לפעמים כל מה שצריך כדי לפנות מקום לעוגה חדשה במחברת
הוא ריח טוב שממלא את המטבח עוד לפני שהעוגה נכנסת לתנור.
ואם כבר קינמון, אז כזה שמזכיר מיד בית, קפה של אחר הצהריים, ואת פסח שמתקרב.
רכיבים:
7 ביצים
1/2 1 כוסות סוכר כולל 2 שקיות סוכר וניל
3/4 כוס שמן
3/4 כוס מיץ תפוזים/מים
2 כוסות שקדים טחונים
1 כוס קמח תפו"א ( אופציונאלי לשלב עם מעט קמח מצה דק
1 שקית אבקת אפיה
לשיוש: 1/4 כוס קינמון
1/4 כס סוכר
אופן ההכנה:
מתחילים בהקצפת הביצים עם הסוכר, לא פחות מ- 7 דקות, מוסיפים לאט לאט את השמן
מערבבים את החומרים היבשים היטב ומוסיפים לסירוגין עם 3/4 כוס הנוזלים
יוצקים מחצית מהבלילה לתבנית אפיה A4 מפזרים מהקינמון והסוכר ומכסים בשארית הבלילה
משיישים קלות בעזרת סכין
אופים בחום 180 מעלות כ- 45 דקות, העוגה יוצאת גבוהה ואוורירית
